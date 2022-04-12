Зокрема як співробітники університету, так і жителі міста. Вони розповіли, що ЗСУ в їхньому місті відбили 5 партій російських військових.

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Окупанти дуже пошкодили податковий університет в Ірпені

Зруйновані стіни, потрощені вікна, виламані двері та безлад у вцілілих кабінетах, уламки боєприпасів на території, сліди ворожої техніки та ями від бомбардувань на асфальті,

– мовиться у повідомленні.

Також запах горілого у приміщеннях, які вигоріли вщент від першого до останнього поверхів.

З початку війни там жило орієнтовно 150 людей. Одні поїхали, а деякі лишились і досі в приміщенні закладу – вони сортують гуманітарну допомогу, готують на багатті їжу та заварюють чай, а також допомагають іншим мешканцям Ірпеня, які проживають у сусідніх будинках.

Окупанти дуже пошкодили податковий університет / Фото "Ірпінський вісник"

Вони пригадали, що 26 березня потрапили в полон окупантів. Та коли ЗСУ почали обстріл ті злякались та втекли.

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