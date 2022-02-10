Петиція про скасування ДПА набрала 25 тисяч: її має розглянути президент
Джерело:петиція на сайті ОПУ
Петиція про скасування обов’язкової державної підсумкової атестації для учнів 4, 9 та 11 класів протягом тижня набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що у попередні два роки ДПА уже скасовували через COVID-19, тож тепер українці також вимагають, щоб і цього року атестацію учнів скасували.
Важливо Які предмети ДПА обов'язкові для випускників та чи скасують атестацію у 2022 році: всі деталі
Чому українці вимагають скасувати ДПА
У тексті петиції йдеться про те, що у зв’язку з епідемією коронавірусу та запровадженням дистанційки в областях, варто скасувати ДПА для учнів 4, 9 та 11 класів. Мовляв, учні отримали мало часу для обробки та засвоєння програми з такою формою навчання.
Автор петиції вважає, що через онлайн-навчання школярам, як і раніше, складно готуватися до іспиту.Важливо! Навіть якщо ДПА для учнів скасують, випускники все одно можуть скласти його за бажанням. Адже для одинадцятикласників атестація проходить у формі ЗНО. А зовнішнє незалежне оцінювання обов’язково відбудеться.
Петицію має розглянути президент
Наразі відповіді президента України ще не було. Відповідно до законодавства, протягом 3 робочих днів Офіс президента має повідомити про початок розгляду. Після цього у Володимира Зеленського буде 10 днів, аби розглянути петицію. Однак невідомо, чи прийме він рішення на користь цього.
Петиція про скасування ДПА у 2022 році / Скриншот 24 каналу
До слова, випускникам потрібно скласти 4 предмети на ЗНО-2022 для отримання балів за ДПА в школі. Зокрема, учасники мають обов’язково скласти:
- українську мову або українську мову і літературу (на вибір учасника);
- математику (рівня стандарту або профільного);
- історію України або іноземну мову (на вибір учасника);
- ще один предмет з переліку (історія України, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова).
Додамо, що основна сесія ЗНО у 2022 році відбуватиметься з 23 травня до 17 червня.