Дитяча психологиня Антоніна Оксанич розповіла, що робити вчителям та батькам, щоб допомогти дитині адаптуватися до школи.

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Що можуть зробити батьки

Важливо закріпити довірливі стосунки між дитиною та батьками. Психологиня радить щодня говорити про те, як минув день у школі. І під час цієї розмови не варто засуджувати дитину за її почуття чи страхи.

Дорослим варто більше слухати, ніж говорити – використати техніку активного слухання. Батькам слід почути дитину й вибудувати зворотний зв’язок. Але пам’ятайте, що вона має навчитися вирішувати самостійно,

– вважає Антоніна Оксанич.

Також експертка радить писати своїй дитині листівочки й класти їх непомітно в портфель чи кишеню. Це можуть бути прості фрази типу "Я люблю тебе", "Гарного дня" тощо, вони будуть приємним сюрпризом для юного школяра.

Або покладіть дитині із собою улюблене печиво чи щось смачненьке, що нагадуватиме їй у школі, як сильно про неї піклуються батьки. І ще: спробуйте підтримати бажання дитини дружити з іншими однокласниками поза школою. Так вона матиме ще одну точку опори та підтримку, крім учителя.

Учитель – напарник

Дитині, яка щойно пішла до першого класу, варто пояснити, що вчитель завжди допоможе. Тому він/вона не має соромитися ставити запитання чи просити про щось.

З будь-якого питання, яке турбує, можна звертатися до вчителя: щодо навчання чи туалету, коли дитина не зрозуміла чогось тощо.

Але дитина також має розуміти, що вчитель – один на клас, а дітей багато. Тому задовольнити одночасно всіх він не може. Потрібно трішки зачекати своєї черги,

– каже психологиня.

Образ учителя має бути позитивним

Часто батьки виступають проти слів чи дій вчителя. Але ніколи не можна обговорювати вчинки чи поведінку педагога з негативної сторони.

Адже дитина не завжди вловлює всю суть розмови й помилково може сформувати загальне негативне враження не лише про вчителя, а навіть про школу загалом.

Школяр – це класно

Щоб швидше адаптувати дитину, поясніть, чим саме відрізняється школа від садочка.

Скажіть: "Ти подорослішав і тепер ти в статусі школяра. Це дуже круто! Тебе навчатимуть писати і читати, тому потрібно буде трохи довше сидіти за партою, проте це не на цілий день! І вже з обіду ти матимеш вільний час для інших улюблених справ",

– додала Оксанич.

За її словами, треба показати школу з позитивного боку, що тепер діти всі разом їздитимуть на екскурсії і пізнаватимуть світ навколо. Поясніть, що в самій школі дітки менше граються, зате навчаються лише пів дня.

Учитель – ключова фігура

Батьки формують самооцінку дитини до 7 років – це позитивне або негативне ставлення до себе. А вчитель формує соціальну оцінку – тобто, яка дитина в колективі.

Експертка запевняє, що для дитини перший учитель є дуже великим авторитетом, тому важливо, яким він буде.

Якщо ж учитель повірив у дитину та зміг надихнути її в перші роки навчання – це позитивно відіб’ється на всьому подальшому житті дитини, – додає вона.