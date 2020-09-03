Більшість шкіл України 1 вересня відкрили свої двері для учнів. І хоча перед усіма закладами освіти є безліч викликів, МОН радить почати навчання із повторення. Як оцінити реальну картину знань учнів після попереднього навчального року й літа – читайте в матеріалі.

Власними ідеями поділилася вчителька української мови та літератури Новопечерської школи Діана Мельникова, передає видання "Освіторія".

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Діагностичне оцінювання

Вчителям доцільно провести діагностичне оцінювання упродовж перших двох уроків без попереднього повторення матеріалу. При цьому також не варто за перевірку знань виставляти оцінки у журнал.

Завдяки цьому учитель побачить так званий "сухий залишок": лише те, що дійсно знають та пам’ятають учні. Тому педагог зможе швидко зорієнтуватися, на яких темах варто зосередити більше уваги, як застосувати індивідуальний підхід до учнів тощо.

Експертка радить підібрати завдання для учнів такі, виконання яких би зайняло не більше 20–30 хвилин, а самі питання мають бути присвячені темам, які вивчалися на карантині. Тут краще працювати за принципом "від простого до складного" – розбийте завдання на рівні.



Опитування учнів після канікул / Фото УП

Після перевірки знань вчителям обов’язково треба проаналізувати помилки з дітьми, можливо, навіть сформувати індивідуальні домашні завдання відповідно до проблемних тем.

Завдання впродовж повторення

Безперечно перші кілька днів у школі учні будуть адаптовуватися, згадувати літній відпочинок. Тому вчителям важливо намагатися включити дітей у роботу, але без серйозного навантаження.

Наприклад, для уроку учитель може використати якийсь ролик на ютубі про цікаві місця в Україні (рожеві озера, Карпати, замки тощо). Поділіться своїми враженнями від подорожі або думками й мріями, діти будуть слухати це з інтересом. Або ж педагог може підібрати ролик відповідно до свого предмету.

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Саме за допомогою життєвих розповідей чи відео вчителі зможуть адаптувати дітей до навчального процесу, а також разом з тим створити реальне людське тепле спілкування, за яким учні скучили під час дистанційного навчання.

Навчальні цілі

Експертка наголошує, що при перевірці знань очна форма навчання має суттєвий плюс. Адже вчителі на уроках можуть максимально організувати роботу учнів, аби вони постійно проговорювали вивчене на уроці, ставили запитання, показувати зроблене, виконували роботу над помилками тощо.

Тобто навчання в школі допомагає учням стати максимально самостійними й самоорганізованими. Звісно, ті самі задачі й залишаються при навчанні онлайн, але шляхи їх реалізації складніші.

Правила для навчання в школі з 1 вересня

Міністерство охорони здоров'я надало рекомендації щодо організації навчального процесу в школах. За новими карантинними правилами, до школи дитину тепер не пустять без маски. Єдине виключення – для учнів молодшої школи.

Правила навчання в школі:

учням 1-4 класів дозволено пересуватися у закладах освіти без маски чи респіратора;

в "помаранчевих" регіонах епідеміологічної небезпеки вчителям рекомендують викладати свій предмет у захисних щитках . Натомість вчителі, які працюють в "жовтій" або "зеленій" зоні, повинні просто дотримуватися відповідної дистанції, викладати можна без масок;

. Натомість вчителі, які працюють в "жовтій" або "зеленій" зоні, повинні просто дотримуватися відповідної дистанції, викладати можна без масок; допуск вчителів на роботу відбуватиметься тільки після проведення відповідного температурного скринінгу. Якщо у когось буде температура понад 37,2 °C , то їм буде заборонено працювати.

, то їм буде заборонено працювати. у випадку підтвердження коронавірусу у когось із учнів, весь клас повинен піти на самоізоляцію та провести відповідні заходи;

та провести відповідні заходи; забороняється вхід до приміщення школи батькам або іншим супроводжуючим дитини, за винятком осіб з інвалідністю;

або іншим супроводжуючим дитини, за винятком осіб з інвалідністю; бажано проводити всі заняття протягом дня в одному кабінеті. По можливості, їх взагалі краще організовувати на відкритому повітрі ;

; щонайменше 10 хвилин мають щодня провітрювати приміщення після кожного заняття;

після кожного заняття; у кінці робочого дня обов’язково провести дезінфекцію поверхонь (дверних ручок, столів, місць для сидіння, перил тощо).