Перший етап реформування шкільного харчування закінчено, – Зеленська про зміни у меню для учнів

Перша леді України Олена Зеленська займається реформуванням шкільного харчування. За її словами, перший етап вже закінчився. Нові вимоги до шкільного меню учнів почнуть діяти з 1 вересня 2021 року.

Зазначимо, що за ініціативою Зеленської в Україні затвердили оновлений санітарний регламент, куди входять зміни до шкільного харчування.

До теми Уряд затвердив нові норми харчування у школах, садочках та закладах оздоровлення

Тепер всі школи повинні будуть:

скоротити кількість цукру в 2 – 2,5 рази;

зменшити кількість хліба на 1 прийом їжі з 60 – 80 грамів до 30 – 50 грамів;

збільшити кількість м'яса в раціоні в залежності від віку учнів;

збільшити кількість молочних продуктів в раціоні.

За словами Зеленської, якщо раніше кількість молока та кисломолочних продуктів на тиждень становила 100 мілілітрів (також 100 грам сиру кисломолочного та 30 грам сметани), то нові норми передбачають наявність однієї порції молока або молочних продуктів щодня. Наприклад, на вибір:

200 мл молока або 125 мл йогурту чи кефіру,

або 125 г сиру кисломолочного,

або 75 г сиру м’якого,

або 15 г сиру твердого,

або 25 г сметани.

Також перша леді зазначила, що досі тривають розробки над повноцінним меню для учнів. Його презентують вже незабаром.

Чим заборонено годувати дітей у школах

м'ясні і рибні продукти промислового і кулінарного виробництва, гриби;

непастеризоване молоко і молочні продукти, виготовлені з непастеризованого молока;

непастеризовані соки, газовані напої та кава;

продукти (особливо чипси, сухарики) з вмістом солі більше 0,12 грам на 100 грам готового продукту або з вмістом цукрів більше 10 грам на 100 грам готового продукту;

також заборонено продавати кондитерські вироби та солодкі зернові продукти, вироби з кремом, морозиво, харчові концентрати.