Перший дзвоник у школах

1 вересня вже вдруге проходило в умовах карантину. Але оскільки цього року вся країна перебуває в зеленій зоні, школи організували традиційні лінійки для школярів.

Важливо Освіта під час карантину: як навчатимуться школярі та студенти з 1 вересня

У соцмережах молодь, батьки та шкільні групи публікували фото з "Першого дзвоника". На кадрах помітно, що все більше українців обирають вишиванки для святкування Дня знань, а школи не забувають про важливі атрибути – прапор України та гімн.

І хоча більшість батьків забули про масковий режим, атмосфера на святі була чудовою. Діти з захопленням йшли на лінійки, адже минулого року їх проводили не всі.

24 канал особисто відвідав Новопечерську школу та ліцей-інтернат №23 з посиленою військовою підготовкою, щоб подивитися, як там відсвяткували День знань.

Як пройшло 1 вересня у школах Києва / Фото 24 каналу



Окрім того, ми підготували кумедне відео про шкільні урочистості. На кадрах видно, що діти не виспалися перед 1 вересня та позіхають. Дивіться смішне відео з лінійки – за цим посиланням.

Додамо, що у Новопечерській школі, де вчаться діти президента Володимира Зеленського – донька Олександра і син Кирило, вхід був тільки за перепустками, а лінійка проходила у супроводі живої музики.



Новопечерська школа, де навчаються діти Зеленського / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

Учні там носять форму з логотипом освітньої установи: дівчата – картаті спідниці та сірі піджаки, хлопці – костюми сірого кольору. Цікаво, що чимало дітей обрали взуття та аксесуари від іменитих брендів, зокрема рюкзаки від Louis Vuitton та кеди від GUCCI.

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До слова, соцмережі рясніють "радісними" постами українців, що приурочені до Дня знань. Тому 24 канал зібрав для вас добірку мемів, жартів та спогадів про перше вересня. Подивитися їх можна за цим посиланням.

Нові карантинні правила та заборони у закладах освіти

Міністр освіти Сергій Шкарлет запевнив, що навчання спочатку буде проходити очно без дистанційних уроків. Проте надалі ситуація може змінюватися і деякі школи будуть переходити на дистанційку.

Але очільник МОН переконаний, що навіть за високого рівня захворюваності вихованці садочків, учні 1 – 4 класів та учні інклюзивно-ресурсних центрів зможуть ходити до школи.

За якої умови школи закриватимуть на карантин? Якщо буде зростати кількість захворювання на COVID-19, і країна перейде на жовтий, помаранчевий або червоний рівень, то будуть працювати тільки ті школи, у яких вакциновано понад 80% педагогів.

Проте і в МОЗ, і МОН наголошують, що вакцинація педагогів від коронавірусу залишається добровільною. Освітній омбудсмен Сергій Горбачов каже, що директор не має права заборонити працювати у школі вчителю, який не отримав щеплення

Що робити, якщо в учня виявили ознаки COVID-19? У такому випадку він повинен одразу одягнути маску. Окрім того, його мають ізолювати у спеціально відведене приміщенні закладу та поінформувати батьків.

Після вилучення учня з симптомами інфекційної хвороби в класі, де він перебував, потрібно провести провітрювання поза графіком та дезінфекцію поверхонь. У разі підтвердження випадку COVID-19 в одного з учнів, всі інші діти відповідного класу повинні піти на самоізоляцію та здати тести.

Чи мають учні та вчителі бути в масках? У МОЗ зазначають, що учні початкової школи можуть пересуватись приміщеннями школи та відвідувати уроки без захисних масок. Водночас школярі від 12 років повинні їх використовувати, але лише на перерві.

А вчителям рекомендують під час проведення уроків використовувати захисний щиток, який треба щодня дезінфікувати.

Окрім того, батьки учнів зможуть зайти до школи лише за наявності документа про повний курс вакцинації або негативного тесту на СOVID-19 (він дійсний 72 години).

Нові карантинні правила у школах:

Директор школи має створити графік, за яким відбувається допуск учнів до приміщення (потрібно використати всі можливі входи до школи).

Пересування учнів між навчальними кабінетами, аудиторіями повинно бути мінімізованим. Бажано проводити уроки впродовж дня для одного і того ж класу в одній і тій самій аудиторії тощо.

У розкладі занять необхідно передбачити можливість визначення різного часу початку та закінчення занять (перерв) для різних класів та груп.

За можливості треба забезпечити проведення занять з окремих предметів на відкритому повітрі. Наповненість класів (груп) закладів освіти повинна відповідати вимогам встановлених урядом.

Після кожного уроку треба проводити провітрювання впродовж не менше 10 хвилин.

На всіх входах до школи треба організувати місця для обробки рук антисептиками. У санітарних кімнатах потрібно забезпечити наявність рідкого мила та паперових рушників. Використання багаторазових рушників заборонено.

Після проведення занять у кінці робочого дня необхідно провести очистити і дезінфікувати поверхні (в тому числі дверні ручки, столи, місця для сидіння, перила тощо).



Вимоги до роботи шкіл в Україні з 1 вересня / Інфографіка 24 каналу

Окрім того, у МОЗ видали заборони для садочків, шкіл та вишів.

На період карантину у садочках заборонено:

використовувати м’які іграшки;

перебувати в приміщеннях у вуличному взутті (без змінного);

організовувати батьківські збори (це можна робити лише дистанційно),

запрошувати до закладу творчо-розважальні колективи та інших осіб, які не є його співробітниками садочку.

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На період карантину у школах, коледжах та вишах освіти заборонено:

входити до приміщень без використання маски;

не дотримуватися вимог, встановлених урядом на період карантину та необхідності забезпечення належних протиепідемічних заходів;

допускати до роботи персонал, який потребує самоізоляції.

Збільшення стипендій для студентів

Уряд ухвалив рішення з 1 січня 2022 року підняти стипендії для українських студентів. Так, академічні стипендії студентів у вишах та коледжах зростуть у понад 1,5 рази, а у профтехах – у понад 2,5 рази.

За словами міністра освіти, підвищення стипендій має ще більше мотивувати їх вчитися і досягати науково-освітніх вершин.

Як збільшиться мінімальна стипендія студентів:

Розмір мінімальної академічної стипендії для учнів профтехів збільшується з 490 до 1250 гривень на місяць.

Розмір стипендій студентів коледжів збільшується з 980 до 1510 гривень на місяць (а для студентів, які мають стипендії у підвищеному розмірі, вона збільшується з 1250 до 1930 гривень на місяць).

Стипендії студентів вишів та наукових установ збільшуються з 1300 до 2000 гривень на місяць а для студентів, які мають стипендії у підвищеному розмірі, вона збільшується з 1660 до 2550 гривень на місяць).

Підвищення розміру стипендій президента України:

для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти – збільшується з 1420 до 2750 гривень на місяць;

для студентів коледжів – збільшується з 2130 до 3320 гривень на місяць;

для студентів вишів та наукових установ – збільшується з 2720 до 4400 гривень на місяць.

Підвищення розміру іменних та академічних стипендій, заснованих урядом:

для учнів профтехів – збільшується з 1180 до 2500 гривень на місяць;

для студентів коледжів – збільшується з 1900 до 3020 гривень на місяць;

для студентів вишів та наукових установ – збільшується з 2480 до 4000 гривень на місяць.

Додамо, що уряд також підвищив розмір стипендії президента переможцям Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика та Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка.

Початок навчання у вишах

Студенти вже відзначили День знань. Чого вони очікують від цього навчального року та що їх лякає – вони розповіли 24 каналу. Про це читайте у статті.

Яким буде навчання у вишах? Ще минулого року у МОН наголошували, що університети мають автономію і можуть самостійно вирішувати, як їм організувати навчальний процес. Тому тут все залежить від керівництва вишу.

Наприклад, у Києво-Могилянській академії думають про змішаний формат для перших курсів – лекції хочуть проводити онлайн, а семінари і практичний заняття – в аудиторіях. А старшокурсникам з 1 вересня доведеться навчатися дистанційно.

Але навчання у вишах буде залежати від карантинної зони. Якщо місто в зеленій зоні – то перешкод для очного навчання немає. Якщо ж показники захворюваності виростуть, то вузи будуть зобов'язані перевести студентів на дистанційне навчання.

Куди вступили та що вивчатимуть найрозумніші випускники 2021? 24 канал дізнався, у які виші України та світу вступили 30 найрозумніших випускників, які цього року отримали на ЗНО сумарно з чотирьох навчальних предметів не менше ніж 790 балів.

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Цьогоріч 100 тисяч гривень від держави отримають 27 з 30 можливих випускників закладів середньої освіти, адже троє учасників ЗНО вступили до закордонних вишів.

Найбільше заяв від найрозумніших вступників надійшло до таких університетів:

КНУ ім. Тараса Шевченка – 9;

КПІ ім. Ігоря Сікорського – 4;

Український католицький університет – 4.

З 30 найрозумніших учасників ЗНО тільки дві особи вчитимуться за навчальними програмами гуманітарного профілю. Інші 28 найрозумніших випускників шкіл обрали технічні та природничі науки для навчання.

Якщо ви хочете подивитися поіменний список 30 найрозумніших випускників 2021, то читайте повну статтю на 24 каналі.

До слова, любителів "русского міра" звільняють з вишів. Йдеться про:

Дениса Ситнікова, якого звільнили з посади викладача в Одеському університеті Мечникова.

Скандальну викладачку Євгенію Більченко, яка працювала професоркою кафедри культурології та філософської антропології у НПУ Драгоманова.

Планують звільнити і українофоба з "Одеської юридичної академії" Сергія Шубіна. Викладач вже отримав догану.

Інциденти та скандали у перші дні навчання

На Херсонщині під час зборів батьки побили заступницю директора

У селі Благодатне на Херсонщині під час батьківських зборів у ліцеї між батьками та заступницею директора стався конфлікт. Один з батьків вдарив вчительку так, що вона аж знепритомніла.

У місцевому відділі освіти інформацію про конфлікт у закладі підтвердили. Причина – батьки не захотіли, щоб один із вчителів був класним керівником класу, де навчаються їхні діти. Зараз цією справою займаються правоохоронці.

У Києві авто влетіло у студентку, яка перебігала дорогу, бо спішила на пари

У Києві на бульварі Шевченка студентку, яка спізнювалася на пари, збило авто. Toyota. Дівчина сильно травмувалася. Студентці викликали швидку, проте вона їхала досить довго, бо смугу для громадського транспорту заполонили автівки. Деталі та відео – тут.

У Вінниці під час святкової лінійки помер дідусь першокласника

У Вінниці під час святкової лінійки у школі 71-річному чоловіку раптово стало погано. Медики не змогли його врятувати. Відомо, що дідусь прийшов на свято до свого онука-першокласника. За попередніми даними, у чоловіка зупинилося серце.

У школі Сум виявили бойовий снаряд, який міг вибухнути будь-якої миті

У Сумах до школи 1 вересня викликали вибухотехніків. Директор запідозрив небезпеку у експонатах тамтешнього музею. Виявилося, що снаряд дійсно був бойовим та міг вибухнути будь-якої миті.

Він стояв поміж інших експонатів, на які ледь не щодня приходили дивитись школярі. Боєприпас пролежав у шкільному музеї щонайменше 60 років та міг вибухнути будь-якої миті.

Снаряд містив вибухонебезпечну речовину, підривач, але голки підривача вони не знайшли. Скоріш за все, вони сказали, що голка пішла всередину, але не дійшла, власне, якимось чином її заклинило, тому не відбувся вибух,

– сказав директор школи Богдан Сюркало.

Площа ураження такого снаряду 25 метрів. Тож під час того, як вибухотехніки його виносили з музею, школярів евакуювали.

Студенти НАУ знову показали моторошні фото з гуртожитку

Нещодавно студенти розповіли про жахливі умови у гуртожитку Національного авіаційного університету в Києві. Але одразу ж керівництво вишу назвало інформацію фейком, а фото – старими.

Проте студенти заявили, що не брешуть, та показали знову моторошні фото кімнат у гуртожитку №11. Вони перефоткали свої блоки і навіть додали листок з датою, щоб всі бачили, що фото не старі.

Як виглядає гуртожиток НАУ у Києві / Фото "РБК-Україна"



До того ж, у мережі оприлюднили відео, де показали незадовільні умови в гуртожитку Одеського національного економічного університету. Там один зі студентів пройшовся кімнатою та констатував, що однозначно бажає з'їхати.

В одеському університеті Мечникова під час лекції на студентів впала стеля

На другий день навчання в Одеському національного університеті імені Мечникова впала стеля. Інцидент стався просто під час лекції в аудиторії №5, де сиділи десятки студентів. Очевидці розповіли, що ніхто не постраждав.

Вчителі оголосили страйк через заборгованість зарплати

У Долинській громаді в Івано-Франківській області вчителі оголосили страйк через невиплату зарплати. Відомо, що 22 педагогічні колективи області вимагають повернути їм заборговані гроші.

Вчителі кажуть, що якщо заборгованість буде і надалі, то освітяни виходитимуть на мітинг.

На Одещині п'яні студенти ПТУ танцювали на даху ВАЗ

У Подільську на Одещині початок навчання професійно-технічного ліцею перетворився на справжнісіньке шоу. Туди приїхав автомобіль ВАЗ, на даху якого танцювали 2 п'яних юнаки. У цей момент з авто лунала гучна музика.

У Чернівцях школа вирішила залишити російську мову

Проросійська політична сила "Опозиційна платформа – За життя" похвалилася "досягненням", що завдяки їй в одній зі шкіл міста Чернівці відстояли вивчення російської мови. Деталі – читайте у статті.

У київській школі зірвало дах та затопило приміщення

Під час негоди, яка вирувала у Києві 30 серпня, вітер та дощ пошкодили 7 шкіл столиці. Найбільше від стихії постраждала будівля 179 гімназії в Голосіївському районі.

Вітер зірвав тимчасовий дах надбудови, через що дощ хлинув у класи. Тому там навчальний провес почати лише учні початкової школи, а учнів 5 – 11 класів перейшли на дистанційне навчання, доки заклад не зможе знову приймати школярів.

В елітній київській школі раптово ліквідували 10 клас

Батьки учнів 10 класу київської школи №165 на вулиці Жилянській кажуть, що дізналися про це напередодні 1 вересня. До цього 15 з 25 учнів, які закінчили 9 клас, були переведені до 10 та йшли на канікули зі спокійною душею.

Однак перед початком нового навчального року в закладі з поглибленим вивченням англійської стало відомо, що жодної підготовки до відкриття 10 класу не ведеться.

У школах Івано-Франківська ввели християнську етику

У школах Івано-Франківська викладатимуть християнську етику. Викладатимуть її, ймовірно, священники. Вона стане обов’язковим предметом, адже церква і школи у місті підписали меморандум про співпрацю.

Чи можуть діти відмовитися від цього предмету? За словами міського голови Руслана Марцінківа, батьки можуть написати заяву в школі, щоб їхні діти не відвідували уроки християнської етики.

КСУ не розглядатиме конституційність призначення Шкарлета міністром

Ще 5 березня до КСУ надійшло подання від депутатів про скасування рішення Ради стосовно призначення Шкарлета. Причиною називали кнопкодавство. Річ у тім, що за призначення надійшли голоси від деяких нардепів, яких не було тоді в сесійній залі.

Проте Конституційний Суд України відмовився розглядати подання нардепів щодо того, чи конституційним було призначення Сергія Шкарлета міністром освіти. Ця ухвала є остаточною.

Імена найкращих вчителів

Найпрестижніша освітня національна премія Global Teacher Prize Ukraine оголосила десятку найкращих вчителів країни. Переможця премії, який отримає 250 тисяч гривень, оголосять у Міжнародний день учителя, 2 жовтня.

Імена 10 найкращих вчителів України:

Оксана Єрохіна – вчителька англійської мови з Херсонської гімназії № 3. Ганна Бут – вчителька з біології, громадянської освіти, художньої культури та німецької мови, класна керівниця з Мелітопольського професійного аграрного ліцею в Запорізькій області. Павло Віктор – вчитель фізики з Рішельєвського наукового ліцею в Одесі. Валентина Гатальська – вчителька англійської мови з гімназії "Троєщина" у Києві. Гліб Репіч – вчитель хімії з атмосферної школи "Київ глобал скул" у столиці. Юлія Должанська – класна керівниця, вчителька української мови та літератури з Харківського приватного ліцею-школи "Ранок". Богдан Завидовський – вчитель біології, хімії та природознавства з приватної школи Primus Inter Pares School у Дніпрі. Лідія Насонова – вчителька зарубіжної літератури, української мови та літератури з навчального закладу ThinkGlobal у Харкові. Артур Пройдаков – вчитель української мови та літератури з приватної школи "Мідгард" у Києві. Оксана Хомич – учителька початкових класів з Новопечерської школи у Києві.



10 найкращих вчителів за версією Global Teacher Prize Ukraine 2021 / Фото "Освіторія"

Окрім головного призу, один із фіналістів може стати народним обранцем та отримати приз глядацьких симпатій. Також оберуть найкращих учителів: