Заступник міністра освіти Віра Рогова розповіла, що спочатку пілотних шкіл НУШ було 100, згодом стало 147. І першими до реалізації реформи були залучені близько 260 вчителів.

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За її словами, на момент старту навчання дітей у початковій школі за НУШ не існувало жодного державного стандарту. Сайт проєкту також не містив інформації ані про стандарт, ані про освітні програми.

Нагадаю, що на сайті проєкту не було ані затвердженого державного стандарту початкової освіти, ані освітніх програм. Навчальні матеріали для апробації пілотні заклади отримували щомісячно,

– розповіла вона.

Чиновниця розповіла, що державний стандарт НУШ з'явився тільки у лютому 2018 році. Тобто близько року дітей вчили без необхідних документів МОН. Оновлення редакції держстандарту згодом відбулося у липні 2019 року, та у вересні 2020 року.

До слова, дослідження 2021 року показало, що 56% українців не ознайомлені із нововведеннями Нової української школи. Водночас понад 67% громадян підтримують ідею необхідності реформування освіти.

За словами Шкарлета, наразі лише 7 інститутів післядипломної педагогічної освіти проводять підвищення кваліфікації за програмою "Нова українська школа". Хоча всього в Україні 25 ІППО.