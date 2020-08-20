Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що перші уроки в школах слід провести в просвітницькому форматі, зокрема розповісти учням про важливість захисту від COVID-19.

У прес-службі уряду повідомили, що Шмигаль бачить важливість співпраці уряду і Ради церков в питанні просвітницької роботи з населенням щодо запобігання поширення коронавірусу.

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За його словами, треба повернути до людей розуміння, що це реальна небезпека. Але, в той же час, життя не зупиняється: діти повинні навчатися, підприємства працювати, люди – мати можливість ходити до церкви, дотримуючись правил безпеки.

Прем'єр-міністр підтримав ряд пропозицій на засіданні уряду. Зокрема, про те, що перший урок у закладах освіти варто присвятити темі захисту від коронавірусу. Тож, Шмигаль доручив в.о. міністра освіти і науки Шкарлету опрацювати таку можливість.

Як проходитиме навчання в школі з 1 вересня

З 1 вересня учні підуть до школи, незважаючи на пандемію коронавірусу. Проте в деяких закладах навчання проводитимуть очно, а в інших – змішано або дистанційно. Все залежатиме від епідемічної ситуації в регіоні.

Як організувати навчання у школі в період пандемії:

до шккіл не допускатимуть до роботи вчителів з температурою понад 37,2°C;

заклади освіти розроблять маршрути та графік допуску учнів до школи так, щоб уникнути скупчень людей;

у приміщеннях школи пересуватися потрібно в масці, але під час занять учні можуть зняти маску;

адміністрація школи повинна скласти розклад так, щоби заняття в різних класах починалися та закінчувались у різний час;

за можливості варто забезпечити проведення занять на свіжому повітрі;

у школі мають провітрюватися класи після кожного заняття протягом 10 хвилин тощо.



Вимоги до роботи шкіл в Україні з 1 вересня / Інфографіка 24 каналу