У КМДА розповіли, що прийом документів розпочався з 12 квітня. Першочергово до школи приймали дітей, які проживають на території обслуговування закладу та дітей, чиї брати чи сестри вже навчаються в цій школі.

До теми Яким буде навчання з 1 вересня: структура нового навчального року

Так, станом на 1 липня до перших класів у Києві зараховано майже 30 тисяч дітей. Вже сформовано 1065 перших класів.

Найбільша паралель перших класів — у Слов’янській гімназії Дарницького району (9 перших класів). Водночас у 42 школах Києва сформовано тільки один перший клас.

Скільки вільних місць залишилося? Кількість місць у перших класах, які наразі є вільними у школах Києва – 2880.

Як навчатимуть першокласників у Києві

Цього року в усіх столичних школах учні початкових класів (з першого по четвертий) навчатимуться за програмою "Нової української школи" (НУШ).

Також вже в цьому році понад 900 учнів 5 класів (23 школи Києва) братимуть участь в освітньому проєкті всеукраїнського рівня, за яким будуть впроваджувати НУШ у середній школі – з 5 по 9 класи.

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Для реалізації програми "Нова Українська школа" передбачено кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Зокрема, з бюджету міста Києва виділено майже 40 мільйонів гривень на закупку засобів навчання та обладнання.

До слова, найбільша частина бюджету Києва передбачена саме на галузь освіти. Лише на підготовку до нового навчального року 1,8 мільярда гривень.