Наївно думати, що мільйони посипляться відразу з першим вкладенням. Коли людина має справу з фінансами, важлива підготовка і послідовність дій.

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Безпека інвестицій

Безумовно, ризики є завжди і в будь-якій справі. Існує популярний стереотип – вдало інвестувати можуть тільки люди з хорошим знанням економіки і фінансів.

У житті реальні приклади свідчать про протилежне. Щоб вигідно вкладати гроші, досить розібратися з базою і з інструментом, в який ви хочете інвестувати.

При грамотному поводженні з дивідендами інвестору неможливо досягти межі в доходах. По суті, його зарплата – це прибуток від акцій компаній.

Середня дивідендна прибутковість акцій з ринку сягає 4,5 – 7 відсотків. Розумна тактика на старті і ретельний аналіз помилок дозволять з кожним разом інвестувати все впевненіше і ефективніше та примножувати свій дохід.

Ефективні інвестиції / Фото Pexels

Досліджуючи ринок і шляхи виходу на нові рівні інвестування, людина збільшує шанси отримувати від акцій регулярний середній, а пізніше – високий дохід.

При грамотному використанні накопиченого капіталу, надалі додатковий грошовий потік принесе відчутну прибавку до вашого бюджету або й взагалі стане основним джерелом доходу.

З чого почати

Передусім потрібно постійно рахувати свої доходи і витрати. Щоб досягти фінансової незалежності, регулярно відкладайте гроші.

Покладіть суму на банківський рахунок. Так ви дасте старт накопиченням для майбутнього інвестування.

Вклади в банку – проміжний етап перед більш серйозними вкладеннями. Цей спосіб доступний кожному. Намагайтеся виділяти щомісяця фіксовану суму, і вже скоро сформуєте свій стартовий капітал.

Відкладайте фіксовану суму грошей щомісяця / Фото Pexels

Також новачкові важливо досконально розібратися в обраному інструменті інвестування і в ризиках, які він несе. Фінансова грамотність та інвестиції – це ключ до забезпеченого життя в старості.

У Сінгапурі, наприклад, взагалі немає пенсії, як такої. Після реформи уряд на державному рівні впровадив навчання фінансової грамотності та таким чином мотивує працездатних громадян заздалегідь подбати про свій добробут і заробити на старість.

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Люди відкривають особистий рахунок в банку і починають купувати частки великих компаній, інвестувати в облігації, IPO й інші фінансові інструменти.

Коли людина досягає пенсійного віку, держава відкриває їй доступ до цього рахунку. Якщо щомісяця вдавалося відкладати на рахунок по 100 доларів при інвестуванні в IPO (високоприбутковий інструмент), через 20 років у неї буде вже мільйон.