Через карантин для шкіл закупили понад 400 тисяч гаджетів, – МОН

У МОН заявили, що закупили для українських шкіл понад 400 тисяч гаджетів. До того ж, завдяки новій субвенції на майже мільярд гривень, вчителі отримають нові ноутбуки.

За словами Артура Селецького, заступника міністра освіти з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, за 8 місяців дистанційного навчання ввели багато змін. Про це він повідомив у ефірі телеканалу 2 травня.

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Як змінилось оснащення школи

За даними Міносвіти, у школи вже закупили понад 400 тисяч гаджетів. У деяких київських школах техніку навіть можуть надавати учням, у яких немає своїх гаджетів. За словами заступника міністра, порівняно з минулим роком, ситуація змінилась.

"За ці короткі вісім місяців багато чого зроблено. Впроваджено електронні щоденники і журнали, ними вже користуються понад 300 шкіл. Вони безкоштовні", – розповів Артур Селецький.

Ба більше, в ефірі повідомили, що завдяки новій субвенції на майже мільярд гривень, вчителі отримають нові ноутбуки. В деяких школах Києва техніку навіть можуть давати дітям, які не мають своїх гаджетів. Однак, зовсім інша ситуація в регіональних школах, адже там не всі діти мають гаджети для навчання.