За словами Артура Селецького, заступника міністра освіти з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, за 8 місяців дистанційного навчання ввели багато змін. Про це він повідомив у ефірі телеканалу 2 травня.

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Як змінилось оснащення школи

За даними Міносвіти, у школи вже закупили понад 400 тисяч гаджетів. У деяких київських школах техніку навіть можуть надавати учням, у яких немає своїх гаджетів. За словами заступника міністра, порівняно з минулим роком, ситуація змінилась.

"За ці короткі вісім місяців багато чого зроблено. Впроваджено електронні щоденники і журнали, ними вже користуються понад 300 шкіл. Вони безкоштовні", – розповів Артур Селецький.

Ба більше, в ефірі повідомили, що завдяки новій субвенції на майже мільярд гривень, вчителі отримають нові ноутбуки. В деяких школах Києва техніку навіть можуть давати дітям, які не мають своїх гаджетів. Однак, зовсім інша ситуація в регіональних школах, адже там не всі діти мають гаджети для навчання.

Зверніть увагу! 26 квітня президент Зеленський підписав закон про звільнення учнів шкіл від проходження ДПА у 2021 році. Напередодні за це проголосувала Верховна Рада. До речі, таке ж рішення прийняли й минулого року.