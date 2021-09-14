Перевірятимуть усі заклади області, – Шкарлет про масове отруєння дітей в хмельницькій школі

У Хмельницькому у навчально-виховному об'єднанні № 1 "Школа-дитячий садок" отруїлись близько сотні осіб. Причина, як встановили фахівці, – бактерія золотистого стафілокока. Міністр освіти ініціював перевірку усіх навчальних закладів області.

Сергій Шкарлет написав, що отруєння у Хмельницькому стало наймасовішим цього року. Адже 92 учні початкової школи отримують стаціонарну та амбулаторну медичну допомогу.

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Шкарлет вирушив на Хмельниччину

Міністр дорікнув у недбалості окремих керівників та бездіяльності посадовців у час, коли в країні проводять масштабну реформу шкільного харчування. Для розслідування обставин інциденту, який уклав на лікарняні ліжка школярів, Шкарлет вирушив на Хмельниччину.



Насамперед нами буде заслухано звіт щодо обставин, котрі передували спалаху, а також інформацію про стан дітей, які знаходяться у лікарні. Обов'язково буду ініціювати комплексну перевірку всіх закладів освіти Хмельницької області щодо дотримання санітарного регламенту з метою недопущення подібних випадків,

– повідомив Шкарлет.

Ще 7 вересня відкрили кримінальне провадження за фактом отруєння у школі. Правоохоронці відреагували на інформацію, яку розмістили в інтернеті і тоді мовилось про погіршення стану лише 4 дітей.

Місцеве самоврядування не проінформувало МОН про інцидент

Натомість від адміністрації закладу освіти та органів місцевого самоврядування й дотепер не було жодного офіційного повідомлення до компетентних органів, зокрема й МОН,

– додав Шкарлет.

Ситуацію, коли представники місцевого самоврядування не могли надати інформації МОН, міністр назвав неприйнятною.

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Коротко про масове отруєння у Хмельницькому:

Діти зі скаргами на отруєння почали звертатись до лікарень міста ввечері 5 вересня.

Кількість хворих наблизилась до сотні у найближчі кілька днів. Усі скаржились на блювоту та біль в животі.

Навчальний заклад перейшов на дистанційне навчання.

Стафілокок виявили у працівників харчоблоку.

Поліція проводить розслідування.

Текст публікації Сергія Шкарлета:

Спалах масового харчового отруєння серед учнів Хмельницького навчально-виховного об'єднання № 1 "Школа-дитячий садок" став наймасовішим від початку поточного року.



92 дитини початкової школи, які постраждали внаслідок отруєння, отримують стаціонарну та амбулаторну медичну допомогу.



Саме тоді, коли держава докладає максимум зусиль та впроваджує наймасштабнішу реформу шкільного харчування в країні, недбалість окремих керівників закладів освіти й бездіяльність посадовців органів місцевого самоврядування ставлять під загрозу здоров’я дітей, їхніх батьків та освітян.



Зважаючи на неприпустимі факти недбальства й відсутність належної реакції на подію з боку уповноважених чиновників, ініціював термінове засідання тимчасової міжвідомчої комісії. Разом із колегами з МОЗ, Мінрегіону, Офісу Президента України, КМУ та ДПСС сьогодні перебуватиму на Хмельниччині.



Насамперед нами буде заслухано звіт щодо обставин, котрі передували спалаху, а також інформацію про стан дітей, які знаходяться у лікарні.



Обов'язково буду ініціювати комплексну перевірку всіх закладів освіти Хмельницької області щодо дотримання санітарного регламенту з метою недопущення подібних випадків.



Станом на 13 вересня, шостий день після спалаху, представники органів місцевого самоврядування на запит МОН не могли надати вичерпної інформації про ситуацію та навіть не володіли відомостями про відкрите кримінальне провадження.

