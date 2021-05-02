Перевір себе: швидкий тест на фінансову грамотність для дорослих

Люди із високим рівнем фінансової грамоти здатні планувати своє майбутнє. У них зазвичай відкриті грошові фонди для непередбачуваних ситуацій, рахунки для пенсійних накопичень, а також є прибуткові інвестиції.

Через брак фінансової освіти більшість українців перебувають у постійному грошовому стресі. Редакція 24 каналу пропонує пройти тест для самоперевірки, створений американським національним фондом FINRA, який допоможе визначити рівень фінансової грамоти.

Цікаво Як безкоштовно дізнатися власний кредитний рейтинг: додаток для смартфону

Тест на фінансову грамотність

В середньому американці здатні правильно відповісти на 3 із 6 запитань про фінанси. Лише 7 відсотків людей віком від 18 років дають правильні відповіді на всі запитання тесту.

Перевірте, наскільки ви фінансово грамотні, у порівнянні з дорослими громадянами США. Правильні відповіді вказані наприкінці матеріалу.

1. Іпотека. Якщо брати кредит на житло, то 15-річний договір вимагає вищих щомісячних платежів, ніж 30-річна іпотека, однак загальний відсоток, виплачений протягом терміну дії позики, у варіанті з договором на 15 років, буде меншим.

А) правда;

Б) брехня;

2. Відсоткова ставка. Ви маєте 100 гривень на депозитному рахунку, а відсоткова ставка становить 2 відсотки. Скільки грошей ви матимете на рахунку через 5 років?

А) більше ніж 102 гривні;

Б) рівно 102 гривні;

В) менше ніж 102 гривні.

3. Інфляція. Уявіть, що відсоткова ставка за депозитом складає 1 відсоток, а рівень інфляції валюти, у якій перебувають ваші заощадження, складає 2 відсотки. Скільки речей ви зможете придбати на гроші з депозитного рахунку через рік?

А) більше, ніж на момент оформлення депозиту;

Б) стільки ж, як і на момент оформлення депозиту;

В) менше, ніж на момент оформлення депозиту.

4. Інвестиції. Купівля акцій однієї перевіреної компанії передбачає менше ризиків, ніж розпорошення інвестиційних вкладів в акції кількох компаній.

А) правда;

Б) брехня.

5. Кредит. Допустимо, ви взяли кредит у розмірі 1 000 гривень під 20 відсотків річних за умов складного відсотка. Якщо ви не сплачуєте обов'язкові щомісячні платежі, то через скільки часу сума заборгованості подвоїться?

А) менше, ніж через 2 роки;

Б) щонайменше через 2 роки, але менше, ніж через 5 років;

В) щонайменше через 5 років, але менше, ніж через 10 років;

Г) щонайменше через 10 років.

6. Облігації. Якщо відсоткові ставки зростають, то що трапляється з ціною облігацій?

А) вона зростає;

Б) вона знижується;

В) залишається однаковою;

Г) немає нічого спільного з відсотковою ставкою та ціною облігацій.

Роздрукувати запитання тесту можна за допомогою принтерівта файлу, доданого нижче. Чорнила та тонер виробництва Canon розроблені під конкретні пристрої з урахуванням всіх технічних характеристик. Порушуючи герметичність картриджів та використовуючи витратні матеріали сумнівної якості сторонніх виробників, ви завдаєте шкоди якості друку та можете взагалі вивести принтер з ладу.

Запитання тесту на рівень фінансової грамоти: файл для друку

Правильні відповіді та обрахунок результату

Правильні відповіді на тест від FINA виглядають таким чином:

Іпотека – А) правда;

Відсоткова ставка – А) більше ніж 102 гривні;

Інфляція – В) стільки ж, як і на момент оформлення депозиту;

Інвестиції – Б) брехня;

Кредит – Б) щонайменше через 2 роки, але менше, ніж через 5 років;

Облігації – Б) вона знижується.

Підрахувавши кількість правильних відповідей, визначте рівень вашої фінансової грамоти: