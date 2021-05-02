Через брак фінансової освіти більшість українців перебувають у постійному грошовому стресі. Редакція 24 каналу пропонує пройти тест для самоперевірки, створений американським національним фондом FINRA, який допоможе визначити рівень фінансової грамоти.
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Тест на фінансову грамотність
В середньому американці здатні правильно відповісти на 3 із 6 запитань про фінанси. Лише 7 відсотків людей віком від 18 років дають правильні відповіді на всі запитання тесту.
Перевірте, наскільки ви фінансово грамотні, у порівнянні з дорослими громадянами США. Правильні відповіді вказані наприкінці матеріалу.
1. Іпотека. Якщо брати кредит на житло, то 15-річний договір вимагає вищих щомісячних платежів, ніж 30-річна іпотека, однак загальний відсоток, виплачений протягом терміну дії позики, у варіанті з договором на 15 років, буде меншим.
А) правда;
Б) брехня;
2. Відсоткова ставка. Ви маєте 100 гривень на депозитному рахунку, а відсоткова ставка становить 2 відсотки. Скільки грошей ви матимете на рахунку через 5 років?
А) більше ніж 102 гривні;
Б) рівно 102 гривні;
В) менше ніж 102 гривні.
3. Інфляція. Уявіть, що відсоткова ставка за депозитом складає 1 відсоток, а рівень інфляції валюти, у якій перебувають ваші заощадження, складає 2 відсотки. Скільки речей ви зможете придбати на гроші з депозитного рахунку через рік?
А) більше, ніж на момент оформлення депозиту;
Б) стільки ж, як і на момент оформлення депозиту;
В) менше, ніж на момент оформлення депозиту.
4. Інвестиції. Купівля акцій однієї перевіреної компанії передбачає менше ризиків, ніж розпорошення інвестиційних вкладів в акції кількох компаній.
А) правда;
Б) брехня.
5. Кредит. Допустимо, ви взяли кредит у розмірі 1 000 гривень під 20 відсотків річних за умов складного відсотка. Якщо ви не сплачуєте обов'язкові щомісячні платежі, то через скільки часу сума заборгованості подвоїться?
А) менше, ніж через 2 роки;
Б) щонайменше через 2 роки, але менше, ніж через 5 років;
В) щонайменше через 5 років, але менше, ніж через 10 років;
Г) щонайменше через 10 років.
6. Облігації. Якщо відсоткові ставки зростають, то що трапляється з ціною облігацій?
А) вона зростає;
Б) вона знижується;
В) залишається однаковою;
Г) немає нічого спільного з відсотковою ставкою та ціною облігацій.
Запитання тесту на рівень фінансової грамоти: файл для друку
Правильні відповіді та обрахунок результату
Правильні відповіді на тест від FINA виглядають таким чином:
- Іпотека – А) правда;
- Відсоткова ставка – А) більше ніж 102 гривні;
- Інфляція – В) стільки ж, як і на момент оформлення депозиту;
- Інвестиції – Б) брехня;
- Кредит – Б) щонайменше через 2 роки, але менше, ніж через 5 років;
- Облігації – Б) вона знижується.
Підрахувавши кількість правильних відповідей, визначте рівень вашої фінансової грамоти:
- низький – від 0 до 2 правильних відповідей;
- середній – від 3 до 4 правильних відповідей;
- високий – від 5 до 6 правильних відповідей.