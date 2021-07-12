Переведуть на бюджет: у МОН розповіли, як вступатимуть діти загиблих захисників України

Міністерство освіти і науки пояснило, як вступатимуть діти загиблих захисників України до вишів у 2021 році. Зокрема, всіх абітурієнтів, які успішно пройдуть конкурс, переведуть на бюджетні місця.

Так, переведуть на вакантні бюджетні місця вступників, яких зарахують на навчання до вишу.

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Діти загиблих захисників України повинні подати заяви на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію.

Якщо вони не отримають бюджетне місце за результатами розподілу виші, їх зарахують на контракт за однією з поданих заяв (за їхнім вибором), і після цього переведуть на бюджет незалежно від конкурсного бала.

Тобто переведення на бюджет відбувається після проведення конкурсу та розподілу бюджетних місць.

Жодна дитина загиблих захисників України, яка успішно пройде конкурсний відбір, не буде позбавлена можливості бути переведеною на бюджетні місця,

– заявили у МОН.

Таким правом можуть скористатися абітурієнти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення АТО, під час бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, одержаного на Донбасі.

Зазначимо, що подати документи, які підтверджують право на переведення на бюджет, можна як до подання заяви на вступ, так і після цього.

Дітям загиблих захисників України для отримання спеціальних умов потрібно до 11 серпня подати необхідні документи до вишу. А саме:

свідоцтво про смерть батька (матері);

свідоцтво про народження;

документ, що підтверджує загибель (зникнення безвісти) одного з батьків, виданий військовим формуванням, правоохоронним органом спеціального призначення, або рішення суду про визнання безвісно відсутнім (оголошення померлим).

Якщо смерть захисника України відбулась не безпосередньо в АТО/ООС, то додатково подається документ, що підтверджує зв’язок смерті з участю у районі проведення АТО, бойових дій чи збройних конфліктів, або копія довідки медико-соціальної експертизи, яка встановлює зв’язок захворювання учасника бойових дій із участю АТО.

А якщо смерть захисника України не пов’язана з участю в АТО/ООС, то його дитина буде належати до іншої групи осіб зі спеціальними умовами вступу (діти осіб, визнаних учасниками бойових дій), які також мають право на переведення на бюджет, однак таке переведення відбудеться в наступну чергу.

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Вступна кампанія-2021

До слова, 1 липня офіційно розпочалася вступна кампанія в Україні. Абітурієнти реєструють свої е-кабінети, через які вони будуть подавати документи до вишів. Так, станом на 12 липня це вже зробили майже 190 тисяч вступників.

Коли виші почнуть приймати заяви? Вступники зможуть почати подавати електронні заяви для вступу до вишів через створені е-кабінети з 14 липня.

Скільки заяв можна подати? Вступники можуть подати до 5 заяв на бюджет в будь-який заклад вищої освіти без обмеження щодо кількості спеціальностей. Також можна подати до 30 заяв на контракт.

Окрім того, у кожній заяві, яку абітурієнт подає на бюджет, потрібно обов’язково встановити її пріоритетність – від 1 до 5, де 1 – це найвища пріоритетність, а 5 – відповідно, найнижча. Пріоритетність після подання заяви змінити неможливо.

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Скільки бюджетних місць буде у вишах у 2021 році? Загальний обсяг державного замовлення у 2021 році становить 188 938 фахівців. Зокрема, буде стільки місць на бюджет:

37 466 – на фахових молодших та молодших бакалаврів;

87 739 на бакалаврів;

59 986 на магістрів.

Терміни вступної кампанії у 2021 році