Як відбувається переведення на вільні місця бюджету: хто має право на першочерговий вступ

Вступники вже дізналися, хто пройшов на бюджет. Але якщо хтось з них відмовиться та не вступатиме до вишу, то на його місце можуть претендувати інші абітурієнти. Переведення вступників на вакантні місця бюджету триватиме до 19 серпня.

Так, абітурієнтів будуть переводити на бюджетні місця у рейтингових списках, правом вступу на які не скористаються рекомендовані на них вступники.

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Подати документи, що підтверджують право на переведення, треба до 11 серпня.

Хто має право на першочерговий вступ

За всіма спеціальностями право на переведення мають ті вступники, в кого є передбачені законом пільги.

Так, першою категорією переведення, незалежно від конкурсного бала, є діти загиблих захисників України. Зокрема:

діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення ООС, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії на Донбасі, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі ООС;

діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів;

особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов’язків військової служби;

особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти.

Переведення інших категорій осіб залежить від їх конкурсного бала. Зокрема, можуть бути переведені на вакантні місця на бюджет:

особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи;

діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни;

шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, або батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві тощо.

Наступними можуть бути переведені на вакантні місця на бюджет вступники, якщо вони зараховані на навчання на контракт:

особи, які є внутрішньо переміщеними особами;

діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей).

Переведеними також можуть бути вступники на спеціальності, яким надається особлива підтримка. Йдеться про підтягування списків черговиків по широкому конкурсу. Про ці спеціальності можна прочитати за посиланням.

Важливо, що для переведення на бюджетні місця вступники попередньо обов’язково мають бути зараховані на контракт.

Копії документів, що засвідчують підстави для отримання права на переведення на вакантні місця бюджету вступник подає особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування до 11 серпня.

До слова, цього року вперше приватні університети отримали можливість брати участь у розподілі місць державного замовлення. Так, 43 вступники будуть навчатися на бюджеті у приватних ЗВО. Про які виші та спеціальності йдеться – читайте у статті.