Працювати з дому, проходити співбесіду онлайн чи складати іспит в Zoom – реалії, до яких більшість вже встигли звикнути. Чи не найбільшим викликом дистанційне життя стало для учнів і студентів.

Із послабленням карантинних обмежень, більшість українських шкіл працюють за змішаним режимом, коли дні дистанційних уроків чергуються з відвідуванням уроків у школах. Однак це має свої переваги та недоліки.

Цікаво Скільки учнів забезпечені комп’ютерами у школах і як це впливає на їх успішність: дослідження

І коли перші труднощі переходу на дистанцію подолали, батьки й діти оцінили її переваги. Тож, охочих навчатися з дому побільшало. Щоправда, при цьому, процедура переводу школяра на віддалену форму законом передбачена, але на практиці зробити це у державних установах вкрай складно.

Є проблеми із відсутністю належної нормативно-правової бази. Якщо зі 100 дітей, які навчаються в трьох класах 1 або 2 дитини захочуть перейти на дистанційне навчання – механізму оплати праці вчителів немає,

– пояснив директор Юрій Кіньков.

Навчання на дистанції – знахідка для інтровертів. Саме такі учні та студенти після диплому найкраще адаптуються і до віддаленої роботи. Для багатьох спілкування з колективом в офісі буде викликом.

Як проходить дистанційне навчання у спецшколах

Засвоєння нової інформації часто відбувається в через індивідуальний кабінет учня. Для кожного класу щодня є нова порція уроків. Складаються вони з кількох частин – презентація нового матеріалу, опорний конспект та самостійна робота. Потім ідуть додаткові матеріали й тест для перевірки

"У нас немає розкладу прив'язаного до часу, немає вчителя, який о 9 ранку сидить перед зумом чи скайпом і чекає, аби провести урок. Всі ці уроки є на порталі. Є орієнтовний розклад, що сьогодні в тебе математика, українська мова, фізкультура", – розповів куратор школи дистанційного навчання Захар Симчин.

Зверніть увагу Як провести урок фізичної культури в умовах дистанційного навчання: поради

Компанії на віддаленій роботі

Формат життя на дистанції зачепив не лише навчання менших, а роботу старших українців. Працівники багатьох компаній через пандемію коронавірусу змушені були облаштовувати робочі місця просто на кухні чи балконі – у власному помешканні.

Багато працівників раніше навіть не розглядали можливість організації роботи поза офісом. Втім, передбачають, що пандемія назавжди змінила ставлення людей до організації як навчальних, так і бізнес-процесів. І частина з тих, кому до душі саме такий спосіб навчання чи роботи – тепер шукатимуть тільки ці варіанти. А це означає зміни й на ринку праці.