Розвиває креативність та життєві навички: які переваги STEM-навчання у школі

Найбільші мільярдери світу колись були дуже обдарованими школярами. Так, вже у 12 років Марк Цукерберг створив першу програму обміну повідомленнями, а Ілон Маск ще в 10 років розпочав розробку відеогри. Експерти наголошують, щона їх здібності вплинуло захоплення STEM-навчанням. І тепер воно з'явиться в українських школах.

Адже насправді в нашій країні – дефіцит професіоналів у математиці, технологіях, науці та техніц. І сучасний ринок праці потребує спеціалістів, які здатні співпрацювати, критично мислити та комунікувати.

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За словами фахівців, за допомогою STEM-освіти можна навчити дітей необхідним навичкам. Читайте переваги такого навчання для учнів.

Переваги STEM-навчання

Розвиває креативність

Розробники штучного інтелекту впевнені, що якщо людський розум може щось осягнути, то він може цього досягти. Але для цього треба творчий підхід. І саме цього варто навчати дітей ще з малого віку.

До того ж, винахідливість та креативність гармонійно поєднуються у STEM-навчанні та ведуть учнів до нових ідей та інновацій.

Підвищує стресостійкість

STEM-навчання підкреслює цінність невдач і заохочує учнів відповідно ставитися до помилок, адже це надасть досвід. А це в свою чергу розвиває впевненість у власних силах та стресостійкість, і це в будь-якому випадку знадобиться дітям у майбутньому.

Заохочує до експериментів

Без ризикованих випробувань та спроб в світі не було б нових винаходів. Адже їх втілили люди, які не звертали уваги на критику та недовіру інших.

Тому вчителі також будуть навчати дітей не боятися поразок на шляху до мети. Для цього треба дозволяти учням експериментувати та ризикувати під час навчання.

Мотивує до навчання

Учні з середнім рівнем навчальних досягнень також здатні навчатися STEM. Адже тоді командна робота буде заохочувати їх активно співпрацювати з іншими для вирішення якихось питань та проблем, і це значно підвищуватиме самооцінку.

Розвиває навички для життя

STEM-навчання вражає практикою. Учні бачать, як нові знання та навички можна використати в реальному житті, і це дуже важливо.

Заохочує використання технологій

STEM-навчання – це безперечно про сучасні та передові технології. А в майбутньому воно підвищить їх конкурентоспроможність на ринку праці та дозволить йти в ногу з часом.

Навчає вирішенню проблем

STEM-освіта вчить учнів досліджувати проблеми та по-різному їх інтерпретувати. Зокрема, малеча має вміти бачити одразу декілька сценаріїв розвитку подій. Це дозволить швидко адаптуватися та зреагувати на ситуацію.

Забезпечує рівні можливості

Цікаво, але дітям із особливими освітніми потребами дуже подобається STEM-навчання, бо там вони досягають неабияких успіхів. Таке навчання чудово розкриває потенціал.

Сприяє гендерній рівності

В світі інноваційних технологій традиційно працюють чоловіки, але жінок там теж немало. Чому так? Все через те, що зазвичай жінки сумніваються у своїх силах, адже в нашому світі досі вважається, що хлопці більш здібні до точних наук. Цей стереотип транслюється і у школі, і в університеті.

Проте STEM-навчання дозволяє зламати його та надає можливість дівчатам розвивати свої здібності, щоб працювати у всіх галузях.

Експерти додають, що геніями народжуються, а професіоналами стають. І для цього потрібно створити навчальне середовище, яке допоможе кожному учню відчути себе справжнім розумним.

Поради для ідеального простору STEM

Зробіть класну кімнату динамічною

Фізичний простір для STEM-навчання має бути мобільним та періодично змінюватися. І обов’язково обладнайте куточок для практики. Там дітям має бути комфортно працювати, щоб вони не робили.

Електронні пристрої – необхідність

Ефективне викладання STEM неможливе без цифрових технологій та гаджетів. Тому в класі має бути хоча б один персональний ноутбук. Зрештою, діти можуть працювати по черзі чи групами.

Запрошуйте професіоналів

Запросіть до класу професіоналів із різних галузей. Саме їхній досвід допоможе учням проаналізувати сфери зайнятості та надихатиме на нові звершення.