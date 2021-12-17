Як дівчинка втекла з садочка

15 грудня 4-річна дівчинка вийшла із дитсадка о 18:00. За кілька хвилин за нею прийшла мати, проте дитини ніде не було, а вихователі заявили, мовляв, дівчинку забрав її дідусь.

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Мама зателефонувала чоловікові, проте той це заперечив. Тоді жінка звернулася до поліції та кинулася шукати доньку.

Де знайшли дитину

Маленьку дівчинку, що йшла ввечері сама, помітили на проспекті біля торговельного центру Дніпра. Небайдужі запитали дівчинку, де її батьки, і викликали поліцію.

Виявилося, дитина від дитсадка подолала майже два кілометри. "Вона сказала: "я просто вийшла з дитячого садочка і йду додому". Посміхалася. Залюбки сіла до нас в автомобіль. Сказали, що поїдемо до мами. По дорозі ще віршики розповідала", – каже поліцейський Артем Тесля.



Дівчинка втекла з садочка / Фото з місцевого телеграм-каналу

У дитсадку переплутали дітей

Вихователька в дитсадку стверджує, що вона була впевнена, що по Кароліну прийшов дідусь. А через карантин дітей віддають за незвичною схемою.

Подзвонили в домофон. Я ж не можу інших дітей залишити. Відкрила віконце у роздягальні, спитала, кого. Кароліну. переплутали просто. Не ту Кароліну. З іншої групи. Отаке співпадіння,

– каже вихователька Тетяна Совєткіна.

За її словами, стався фатальний випадок – переплутали дітей. Треба було одну дитину випустити, а випустили іншу.

Вихователям та директорці оголосили догани

Директорка вже виписала догану виховательці, няньці та власній заступниці. Втім захищає їх, бо, каже, такого точно ніхто не хотів.

"Працюють багато років. І для них це стрес. Коли ти все своє життя віддаєш дітям, а тоді стається отака ситуація, яка перекреслює всі твої здобутки, це дуже боляче", – каже директорка садочка Ніла Ломако.

Директорка дитсадка також отримала догану від управління освіти через порушення інструкцій. Тепер там збирають загальноміську нараду.

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"Треба посилювати контроль щодо того, як відбувається процес, коли діточок передають, віддають батькам. І взагалі про створення безпечного середовища", – кажуть у відомстві.

Як тепер працює садочок? У дитсадку тепер приймають і віддають дітей лише за підписом. Батьки інших малюків розділилися на два табори. Одні вимагають змін, а інші винуватять неслухняну дівчинку.

До слова, у Полтаві 2-річний вихованець дитячого садочка №34 "Журавлик" повернувся додому з розрізаним язиком. Хлопчику у лікарні наклали п'ять швів. Деталі інциденту – читайте у статті.