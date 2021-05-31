На перевантаженому та висококонкурентному ринку уже не достатньо забезпечити працівників житлом, теплом та хорошою зарплатою. Учасники проєктів повинні розуміти ціль того, що вони роблять.

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Мотивація керівників та учасників

Усім відома піраміда потреб Абрахама Маслоу у сучасному світі втрачає свою традиційну будову. Для креативних та творчих людей два найвищі сегменти (на думку науковця, найменш актуальні) сьогодні є чи не найважливішими для мотивації працювати.

Піраміда потреб за Абрахамом Маслоу / Фото Vecteezy

Реалізація творчих потреб, наслідування принципів моралі та визнання – найосновніші фактори для мотивації щось робити. Участь у проєктах має супроводжуватись відчуттям психологічного комфорту, професійного та особистісного розвитку, навчання та досвіду, соціальної ваги та навіть популярності.

Мотивація інвесторів

Такі аспекти важливі не лише для керівників та учасників проєктів, але й для їх інвесторів та партнерів. Здавалося б, ці люди вже досягли бажаного та реалізували свої мрії, однак без відчуття новизни, соціальної чи комерційної перспективи успіху проєкту, вкладати гроші у такі задуми бажає далеко не кожен.

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Краще втілювати простий проєкт з низькими показниками ризику провалу, аніж геніальну ідею без зрозумілої мети та кінцевого результату.

Перед початком реалізації проєкту, слід визначити, чого ж ви насправді хочете, і зрозуміти основні етапи. Виокремлення цілей дозволить запустити двигун мотивації керівника проєкту та всіх його учасників.