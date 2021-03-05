Зміна дат ЗНО спричинить стрес в абітурієнтів, – УЦОЯО

Якщо ЗНО з математики таки перенесуть з 28 на 27 травня, то це може спричини стрес в учасників. Особливо це вплине на тих абітурієнтів, які складають ще й ЗНО з англійської мови, яке відбудеться напередодні.

Заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко прокоментувала ідею Департаменту освіти Києва про перенесення ЗНО з математики, щоб відсвяткувати 27 травня останній дзвоник у школах.

Важливо Чи варто переносити ЗНО з математики, щоб провести останній дзвоник: думки освітян

Вона вважає, що найбільше дискомфорту від перенесення дати ЗНО отримають ті учасники ЗНО, які живуть у невеликих містах або сільській місцевості, адже їм доводиться долати значні відстані до пунктів тестування.

Таким підліткам у будь-якому разі доволі складно, оскільки пункти тестування не розташовані в кожному населеному пункті. Тому таким учням і студентам доводиться "подорожувати" для проходження ЗНО, а в разі перенесення тестування часу для відпочинку у них зовсім не буде,

– стверджує Вакуленко.

Чи варто переносити ЗНО з математики? Заступниця директора УЦОЯО наголосила, що проведення ЗНО з математики в п'ятницю, 28 травня, є оптимальним варіантом з огляду на наявність достатньої перерви між попереднім і наступним тестуванням.

Так, ця дата підходить, щоб діти відпочивали між тестуваннями. Адже ЗНО з англійської мови проходить у вівторок, 25 травня, а ЗНО з української мови і літератури – у вівторок, 1 червня.

Окрім того, Тетяна Вакуленко зазначила, що під час розроблення графіка проведення ЗНО до уваги береться значна кількість чинників. Зокрема:

формування розкладу, який мінімізує психологічне навантаження на учасників тестування;

терміни й вимоги до доставлення тестових матеріалів у пункти тестування, обробки й перевірки сертифікаційних робіт;

терміни встановлення результатів тестування;

організаційно-технологічні особливості процедури апеляції щодо результатів ЗНО тощо.

Тож внесення будь-яких змін до графіка проведення ЗНО є доволі складним рішенням, яке матиме вплив на збалансовану роботу всієї системи зовнішнього оцінювання,

– підкреслила Вакуленко.

Чому ЗНО з математики хочуть перенести

Згідно з календарним планом ЗНО, тестування з англійської мови має відбутись у вівторок, 25 травня, а тестування з математики – у п’ятницю, 28 травня.

Проте це викликало обурення керівництва Департаменту освіти і науки Києва, яке планує провести свято останнього дзвоника у школах саме 28 травня. Тому відомство просить МОН про перенесення ЗНО з математики на 27 травня.

Але, на думку освітнього омбудсмена Сергія Горбачова, це порушує права учнів, адже забирає в них один день на відпочинок чи підготовку до ЗНО. За його словами, останній дзвоник можна провести у суботу, 29 травня. Натомість деякі директори шкіл таки погоджуються з пропозицією перенести ЗНО.

До слова, 5 березня завершується реєстрація на ЗНО у 2021 році. Як перевірити, чи вас зареєстрували – читайте за посиланням.



Основні дати ЗНО-2021 / Інфографіка 24 каналу / Дані УЦОЯО