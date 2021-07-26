Переможці міжнародних олімпіад не отримають цього року президентських стипендій

Уряд цього року не буде виплачувати президентські премії переможцям міжнародних олімпіад. А все через те, що Всеукраїнські олімпіади скасували через карантин, хоча міжнародні такі проводили.

Зазвичай процедура участі українських школярів у міжнародних олімпіадах починалася з визначення переможців всеукраїнських олімпіад. Проте минулого року Всеукраїнські олімпіади не проводили через карантин у зв'язку з COVID-19.

До теми Випускниця подала апеляцію через завдання на ЗНО-2021, але в неї забрали 12 балів

Редакторка відділу освіти та науки Оксана Онищенко розповіла, що за правилами міжнародних олімпіад, щоб діти могли брати в них участь, обов’язково має відбутися їхній Всеукраїнський етап і потім відбірковий тур. Але рік тому МОН вирішило не проводити Всеукраїнських олімпіад.

Та все ж, керівники команд і вчителі узялися розв’язувати проблему самостійно. Тож, їм вдалося без Міносвіти зареєструватися на міжнародну олімпіаду.

Українські школярі таки змогли взяти участь в олімпіадах і привезти нагороди. Кошти на участь знайшли в меценатів. Але уряд президентські стипендії переможцям не виділить,

– заявила Онищенко.

Адже у порядку призначення та виплати премій написано, що "у разі коли IV етап всеукраїнських учнівських олімпіад не проводився у зв’язку із карантином, питання про виплату премій для переможців міжнародних олімпіад не розглядається".

До слова, українська команда блискуче виступила на Міжнародній олімпіаді з математики. На змагання у Санкт-Петербурзі прибули представники 107 країн, у підсумку українці опинились на 6 місці. Загалом, наші школярі заробили три золота, два срібла та одну бронзу.