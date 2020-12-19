Учасники конкурсу Шевченка отримають стипендії президента: імена переможців та сума
Майже 40 школярів, учнів профтехів, студентів і курсантів, які перемогли у Х Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка, отримають президентські стипендії.
Їх виплачуватимуть щомісяця протягом року. Про це йдеться в указі Президента України.
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Яка сума стипендії? Розмір стипендії для учнів загальноосвітніх шкіл і закладів професійно-технічної освіти становить 1420 гривень.
Водночас студенти закладів вищої освіти I–II рівня акредитації матимуть 1770 гривень щомісяця, а студенти і курсанти вишів III-IV рівня акредитації – 2600 гривень.
Імена переможців конкурсу Шевченка
- Албул Олександра (Чорноморська гімназія № 1, Одеська область)
- Александрова Анна (Снігурівська гімназія ім. Т. Шевченка, Миколаївська область)
- Боднар Олександра (Мукачівська школа № 13, Закарпатська область)
- Брич Наталія (Сумський державний університет)
- Відьменко Тетяна (Національна академія Служби безпеки України)
- Гафійчук Христина (Івано-Франківський національний медичний університет)
- Гусенко Крістіна (Харківський національний педуніверситет ім. Г. Сковороди)
- Дишкант Юлія (Національна академія Служби безпеки України)
- Дроник Олександра-Марія (Горішньошеровецька опорна школа, Чернівецька область)
- Дусик Юлія – (школа № З ім. М. Коцюбинського, Вінниця)
- Ємельяненко Єлизавета (Харківське вище професійне училище сфери послуг)
- Заремська Юлія (Кам'янець-Подільський ліцей)
- Іванюк Меліса (Нижньореметівська школа, Закарпатська область)
- Карайченцева Валерія (Харківський кооперативний торгово-економічний коледж)
- Каширець Анна (ліцей № 1 ім. Є. Шабліовського в Камені-Каширському, Волинська область)
- Кириченко Анастасія (гімназія № 283, Київ)
- Колесник Анастасія (Миколаївська гімназії № 2)
- Коломис Юлія (Мізоцька школа-ліцей Здолбуніва, Рівненська область)
- Крамар Соломія (Луцький навчально-виховний комплекс № 22)
- Курганова Катерина (Харківський фаховий вищий коледж мистецтв)
- Литвиненко Софія (Школа гуманітарної праці, Херсонська область)
- Мадій Марта (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)
- Майорова Ангеліна (Миколаївський муніципальний колегіум ім. В. Чайки)
- Марценюк Тетяна (Національний університет "Острозька академія")
- Москаленко Тетяна – (Кельменецький ліцей)
- Ниичпорук Софія (Рафалівська школа, Рівненська область)
- Новіцька Ольга (Черкаської гімназії № 9 ім. О. Луценка)
- Осьміна Ганна (Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ ім. Шевченка)
- Панна Анастасія (Миколаївський коледж культури і мистецтв)
- Пашкевич Тетяна (Шабівський школа Білгород-Дністровського району, Одеська область)
- Петренко Валерія (Лебединський педагогічний коледж імені А. Макаренка, Сумська область)
- Савець Олександр (Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича)
- Симоненко Дар'я (Драбівська гімназія ім. С. Васильченка)
- Скрипкін Михайло (Національний юридичний університет ім. Я. Мудрого)
- Соломка Олександр (Лінгвістична школа ім. Т. Шевченка, Закарпатська область)
- Удута Микола (Краматорське вище професійне торгово-кулінарне училище)
- Федоряк Микола (Чернівецьке вище професійне училище радіоелектроніки)
- Чеберяк Вероніка( Черкаського колегіуму "Берегиня")
- Шаровська Олександра (Чортківський фаховий коледж економіки та підприємництва ЗНУ).
До слова, у Мукачеві випускники шкіл будуть отримувати грошові винагороди за високі результати на ЗНО та ДПА. Так, у 2021 році 5 школярів за 200 балів з одного предмету на ЗНО зможуть отримати 50 тисяч гривень. Виплати також передбачені для вчителів, чиї учні отримали відмінну оцінку на тесті – вони отримають 10 тисяч гривень.
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