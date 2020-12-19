Майже 40 школярів, учнів профтехів, студентів і курсантів, які перемогли у Х Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка, отримають президентські стипендії.

Їх виплачуватимуть щомісяця протягом року. Про це йдеться в указі Президента України.

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Яка сума стипендії? Розмір стипендії для учнів загальноосвітніх шкіл і закладів професійно-технічної освіти становить 1420 гривень.

Водночас студенти закладів вищої освіти I–II рівня акредитації матимуть 1770 гривень щомісяця, а студенти і курсанти вишів III-IV рівня акредитації – 2600 гривень.

Імена переможців конкурсу Шевченка

Албул Олександра (Чорноморська гімназія № 1, Одеська область) Александрова Анна (Снігурівська гімназія ім. Т. Шевченка, Миколаївська область) Боднар Олександра (Мукачівська школа № 13, Закарпатська область) Брич Наталія (Сумський державний університет) Відьменко Тетяна (Національна академія Служби безпеки України) Гафійчук Христина (Івано-Франківський національний медичний університет) Гусенко Крістіна (Харківський національний педуніверситет ім. Г. Сковороди) Дишкант Юлія (Національна академія Служби безпеки України) Дроник Олександра-Марія (Горішньошеровецька опорна школа, Чернівецька область) Дусик Юлія – (школа № З ім. М. Коцюбинського, Вінниця) Ємельяненко Єлизавета (Харківське вище професійне училище сфери послуг) Заремська Юлія (Кам'янець-Подільський ліцей) Іванюк Меліса (Нижньореметівська школа, Закарпатська область) Карайченцева Валерія (Харківський кооперативний торгово-економічний коледж) Каширець Анна (ліцей № 1 ім. Є. Шабліовського в Камені-Каширському, Волинська область) Кириченко Анастасія (гімназія № 283, Київ) Колесник Анастасія (Миколаївська гімназії № 2) Коломис Юлія (Мізоцька школа-ліцей Здолбуніва, Рівненська область) Крамар Соломія (Луцький навчально-виховний комплекс № 22) Курганова Катерина (Харківський фаховий вищий коледж мистецтв) Литвиненко Софія (Школа гуманітарної праці, Херсонська область) Мадій Марта (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника) Майорова Ангеліна (Миколаївський муніципальний колегіум ім. В. Чайки) Марценюк Тетяна (Національний університет "Острозька академія") Москаленко Тетяна – (Кельменецький ліцей) Ниичпорук Софія (Рафалівська школа, Рівненська область) Новіцька Ольга (Черкаської гімназії № 9 ім. О. Луценка) Осьміна Ганна (Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ ім. Шевченка) Панна Анастасія (Миколаївський коледж культури і мистецтв) Пашкевич Тетяна (Шабівський школа Білгород-Дністровського району, Одеська область) Петренко Валерія (Лебединський педагогічний коледж імені А. Макаренка, Сумська область) Савець Олександр (Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича) Симоненко Дар'я (Драбівська гімназія ім. С. Васильченка) Скрипкін Михайло (Національний юридичний університет ім. Я. Мудрого) Соломка Олександр (Лінгвістична школа ім. Т. Шевченка, Закарпатська область) Удута Микола (Краматорське вище професійне торгово-кулінарне училище) Федоряк Микола (Чернівецьке вище професійне училище радіоелектроніки) Чеберяк Вероніка( Черкаського колегіуму "Берегиня") Шаровська Олександра (Чортківський фаховий коледж економіки та підприємництва ЗНУ).

До слова, у Мукачеві випускники шкіл будуть отримувати грошові винагороди за високі результати на ЗНО та ДПА. Так, у 2021 році 5 школярів за 200 балів з одного предмету на ЗНО зможуть отримати 50 тисяч гривень. Виплати також передбачені для вчителів, чиї учні отримали відмінну оцінку на тесті – вони отримають 10 тисяч гривень.