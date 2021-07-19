У МОН визначили перелік обов’язкових предметів для ДПА в 4, 9 та 11 класах у 2022 році
Джерело:Наказ МОН
Міністерство освіти і науки затвердило перелік навчальних предметів, із яких у наступному навчальному році проводитиметься державна підсумкова атестація в школах. Зокрема, назвали обов’язкові предмети для 4, 9 та 11 класів.
МОН видало наказ про обов’язкові предмети ДПА у 2022 році. Проте його ще не опублікували на сайті Верховної Ради, тому наказ досі не набув чинності.
До теми Яким буде навчання з 1 вересня: структура нового навчального року
ДПА у 2022 році
Перелік обов’язкових предметів для ДПА у 4 класі:
- Українська мова (оцінювання результатів з української мови та читання).
- Математика.
- Мова національної меншини або мова корінного народу (для учнів шкіл, де ведеться викладання такою мовою або вона входить в програму навчання).
Перелік обов’язкових предметів для ДПА у 9 класі:
- Українська мова.
- Математика.
- Один із навчальних предметів зі списку: біологія, всесвітня історія, географія, література, іноземна мова, інформатика, історія України, основи правознавства, українська література, фізика, хімія, мова нацменшини чи корінного народу.
Перелік обов’язкових предметів для ДПА у 11 класі:
- Українська мова.
- Математика.
- Історія України або іноземна мова (англійська, іспанська, німецька або французька мови).
- Один із навчальних предметів зі списку: історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія.
- Мова національної меншини чи корінного народу.
ЗНО у 2022 році
Коли проходитиме ЗНО у 2022 році? Зовнішнє незалежне оцінювання для випускників у наступному навчальному році проводитиметься, ймовірно, з 23 травня до 15 липня.
Максимально учасники зможуть пройти п’ять тестувань ЗНО. Проте у 2022 році випускники зможуть скласти ЗНО також з додаткових предметів, але за власні гроші.
Окрім того, наступного року продовжить експеримент з двома тестами з української мови – випускники будуть обирати, чи складати тест з української мови та літератури, чи окремо лише з мови. Тест з математики також надалі матиме два рівні.