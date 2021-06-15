Перехресний вступ до магістратури: як перейти на іншу спеціальність у 2021 році

Будь-який студент після закінчення бакалаврату може вступити до вишу на магістра за іншою спеціальністю. Але це можливо лише за умови успішного проходження додаткових фахових вступних випробувань. Коли складатимуть іспити та які документи для вступу потрібні – читайте у статті.

Університет у власних правилах прийому може встановлювати додаткові вимоги для вступників щодо строків навчання, додаткових обов'язкових навчальних компонентів та обмеження щодо поєднання спеціальностей.

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Додаткові вступні випробування вступники складають у кожному з обраних вишів, куди планують вступати на магістратуру. Проте університет самостійно визначає зміст і перелік додаткових вступних іспитів.

Терміни проведення вступних іспитів

Додаткові фахові вступні випробування у 2021 році проходять у закладах вищої освіти у два етапи:

із 11 травня по 29 травня – для тих, хто складає єдиний вступний іспит (ЄВІ) та/або єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) до магістратури;

із 19 по 30 липня – для тих, хто вирішив вступати на неспоріднену спеціальність після складання ЄВІ та ЄФВВ.

Порядок реєстрації на додаткові фахові вступні випробування, перелік необхідних документів, а також дати та час проведення випробувань визначаються вишами.

Оцінювання вступників

Додаткове вступне випробування має кваліфікаційний характер та оцінюється за двобальною шкалою – "склав / не склав". Окрім того, воно може проводитися у формі тесту.

Тому якщо вступник не склав додаткового вступного випробування, то він не зможе взяти участі у конкурсі на ту спеціальність.

Що відомо про вступ в магістратуру у 2021

У 2021 всі вступники до магістратури повинні скласти ЄВІ (Єдиний вступний іспит) з іноземної мови. Окрім цього, на правничі спеціальності також потрібен ЄФВВ (Єдине фахове вступне випробування) у форматі ЗНО.

Яким буде ЄВІ у 2021 році? Загальна кількість завдань у тесті – 42. На їх виконання відводиться 60 хвилин. Тест складатиметься з 2 частин – перевірка читання (22 завдання) та використання мови (20 завдань).



Вступні іспити в магістратуру / Фото "Погляд"

Ваговий коефіцієнт Єдиного вступного іспиту з іноземної мови й надалі визначається керівництвом вишу та повинен становити не менше ніж 25% загального балу.

А вже з 1 липня вступники на магістратуру мають зареєструвати електронний кабінет та завантажити туди необхідні документи.

Які документи потрібні:

заповнена заява-анкета з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;

документ, що посвідчує особу;

облікова картка платника податків (якщо є);

довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (для осіб, які у 2021 закінчують навчання);

документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);

фотокартка для документів (кольорова або чорно-біла) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;

медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих умов для складання ЄВІ/ЄВФФ).

До слова, аналітики QS World University Rankings склали рейтинг кращих університетів світу на 2022 рік. До нього потрапило 8 вишів з України.