Університет у власних правилах прийому може встановлювати додаткові вимоги для вступників щодо строків навчання, додаткових обов'язкових навчальних компонентів та обмеження щодо поєднання спеціальностей.

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Додаткові вступні випробування вступники складають у кожному з обраних вишів, куди планують вступати на магістратуру. Проте університет самостійно визначає зміст і перелік додаткових вступних іспитів.

Терміни проведення вступних іспитів

Додаткові фахові вступні випробування у 2021 році проходять у закладах вищої освіти у два етапи:

із 11 травня по 29 травня – для тих, хто складає єдиний вступний іспит (ЄВІ) та/або єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) до магістратури;

із 19 по 30 липня – для тих, хто вирішив вступати на неспоріднену спеціальність після складання ЄВІ та ЄФВВ.

Порядок реєстрації на додаткові фахові вступні випробування, перелік необхідних документів, а також дати та час проведення випробувань визначаються вишами.

Оцінювання вступників

Додаткове вступне випробування має кваліфікаційний характер та оцінюється за двобальною шкалою – "склав / не склав". Окрім того, воно може проводитися у формі тесту.

Тому якщо вступник не склав додаткового вступного випробування, то він не зможе взяти участі у конкурсі на ту спеціальність.

Що відомо про вступ в магістратуру у 2021

У 2021 всі вступники до магістратури повинні скласти ЄВІ (Єдиний вступний іспит) з іноземної мови. Окрім цього, на правничі спеціальності також потрібен ЄФВВ (Єдине фахове вступне випробування) у форматі ЗНО.

Яким буде ЄВІ у 2021 році? Загальна кількість завдань у тесті – 42. На їх виконання відводиться 60 хвилин. Тест складатиметься з 2 частин – перевірка читання (22 завдання) та використання мови (20 завдань).



Вступні іспити в магістратуру / Фото "Погляд"

Ваговий коефіцієнт Єдиного вступного іспиту з іноземної мови й надалі визначається керівництвом вишу та повинен становити не менше ніж 25% загального балу.

А вже з 1 липня вступники на магістратуру мають зареєструвати електронний кабінет та завантажити туди необхідні документи.

Які документи потрібні:

заповнена заява-анкета з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;

документ, що посвідчує особу;

облікова картка платника податків (якщо є);

довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (для осіб, які у 2021 закінчують навчання);

документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);

фотокартка для документів (кольорова або чорно-біла) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;

медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих умов для складання ЄВІ/ЄВФФ).

До слова, аналітики QS World University Rankings склали рейтинг кращих університетів світу на 2022 рік. До нього потрапило 8 вишів з України.