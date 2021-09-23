Перехід шкіл на дистанційку, примусова вакцинація освітян та скандали – підсумки тижня в освіті

Редакція Освіта 24 зібрала всі найважливіші новини, які сталися цього тижня – з 20 по 24 вересня – у сфері української освіти. Зокрема, читайте про умови, коли школи можуть працювати очно, а коли повинні переходити на дистанційку, чи будуть вчителів примусово вакцинувати, та головні рішення уряду.

Нові правила роботи шкіл у жовтій зоні

З 23 вересня вся Україна перейшла у жовту зону, тому уряд оновив постанову про карантинні обмеження. У цій зоні можуть працювати лише ті заклади освіти, де вакциновано достатню кількість вакцинованих вчителів.

Важливо Чи можна дитині з кашлем чи нежитю ходити в школу чи садочок: пояснення МОЗ

Які заклади освіти можуть працювати очно? У жовтій зоні щонайменше 80% персоналу закладу мають COVID-сертифікат. Підтвердити це можна одним з документів:

"жовтим" сертифікатом (підтверджує отримання 1 дози вакцини);

"зеленим" сертифікатом (підтверджує завершення вакцинації);

міжнародним свідоцтвом про вакцинацію;

довідкою 063 (видається сімейним лікарем після щеплення однією дозою вакцини).

Також працівники закладів освіти, які вже перехворіли на коронавірус, зможуть пред'явити довідку про одужання або здати негативний ПЛР-тест.

Але вимога щодо 80% вакцинованих працівників не поширюється на 1 – 4 класи та дитсадки. Початковій школі та садочкам дозволили працювати в усіх зонах карантину.

Маленькі діти мають бути максимально залучені в освітній процес. Тому ми пом’якшуємо вимоги до карантинних обмежень та дозволяємо дитячим садочкам та початковій школі працювати незалежно від рівня епідемнебепеки,

– запевнив Віктор Ляшко.

Які заклади освіти мають працювати дистанційно? Згідно з рішенням уряду, 5 – 11 класи шкіл та виші, де менше 80% персоналу мають COVID-сертифікати, не можуть приймати школярів та студентів, тому вони переходять на дистанційну роботу.

Також закритися на карантин можуть і школи, де вакцинована достатня кількість персоналу, але понад 50% класів там пішли на самоізоляцію. Натомість один клас відправляють на самоізоляцію після виявлення хоча б одного випадку COVID-19.

Перехід шкіл та вишів на дистанційку

Депутатка Юлія Гришина повідомила, що більшість українських шкіл не зможуть з 23 вересня працювати офлайн в умовах жовтої зони карантину, бо там не вакциновано достатньо працівників. За її словами, очне навчання продовжиться лише в 38% шкіл.

В яких областях закриють найбільше шкіл? Гришина розповіла, що мають закрити майже всі школи в Чернівецькій, Львівській (90%) та Івано-Франківській областях. Бо там рівень вакцинації персоналу нижчий за 80%.

Вона вважає, що не всі школи зможуть працювати і в таких регіонах:

У Полтавській області працювати зможе лише третина (246 шкіл), інші перейдуть на дистанційку.

У Запорізькій області повністю закриють усі навчальні заклади, де немає 80% вакцинованих, доти поки в колективі не вакцинуються.

У Київській області продовжать роботу 48% дитсадків, 57% шкіл, 48% позашкільних навчальних закладів та 86% закладів професійно-технічної освіти.

24 канал підготував матеріал про те, в яких областях діти будуть і надалі навчатися в звичному режимі, адже там дотримано вимог карантину. Скільки шкіл в Україні буде працювати очно в жовтій зоні – дивіться звіт по областях.

До теми Майже пів сотні шкіл у Чернівецькій області закрилися на дистанційку: перелік

Заклади вищої освіти почали організовувати для студентів змішане та дистанційне навчання.

Так, з 23 вересня Київський національний університет імені Т. Шевченка, Київський економічний університет ім. В. Гетьмана та Київський національний лінгвістичний університет повідомили про перехід на дистанційне навчання.

В КНУ планують навчати студентів дистанційно до 13 жовтня. Також виш зобов'язали скласти реєстри наявності у працівників "жовтого" і "зеленого" COVID-сертифікатів.

Натомість у Львові більшість вишів планує навчати студентів у змішаній формі – лекції проводять у дистанційному форматі, а практичні заняття – в очному форматі у малих групах.

Примусова вакцинація вчителів

Під час засідання Кабінет міністрів України підтримав доручення МОЗ, яке дозволяє примусово вакцинувати вчителів, щоб подолати коронавірус. Обов’язкову вакцинацію проти COVID-19 впроваджують, зокрема, для освітян, працівників Міністерств та місцевих ОДА.

Європейський суд з прав людини підтвердив, що обов’язкова вакцинація є законною і може бути необхідною в демократичних суспільствах і не суперечить конвенції про захист прав людини,

– заявив Віктор Ляшко.

Очільник МОЗ додав, що стаття №12 закону України про захист населення передбачає, що працівники окремих професій, які можуть поширювати інфекційні хвороби, підлягають обов’язковим щепленням проти таких хвороб.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відповів, що наказ МОЗ про обов’язкову вакцинацію певних категорій професій набуде чинності у відповідності до чинного законодавства.

Скандали у сфері освіти

Росія несвідомо визнала Крим українським у шкільному підручнику

Міністерство освіти Росії випадково визнало Крим українським. Так, в одній із задач йдеться про те, що три найглибші печери України – Солдатська, Каскадна та Нахімовська – розташовані у Криму.

Відомо, що підручник з алгебри для 7 класу є українським. Його автор – Аркадій Мерзляк. Водночас Росія його передрукувала та змінила національну специфіку підручника.



У російському підручнику з алгебри визнали Крим українським / Фото Gdz-raketa

Школяр з Мелітополя розтоптав підручник з української мови

Учень з Мелітополя Запорізької області показово розтоптав шкільний підручник з української мови для 11 класу. Зробив він це під час відеоконференції у інстаграмі зі своїми товаришами. Згодом він показово вибачився. Деталі та відео – дивіться тут.

"Бог створив людину та вдихнув в неї життя": дивні тези у підручнику з історії

У мережі українці оприлюднили дивні тези в українському шкільному підручнику з історії для учнів 6 класу. В ньому стверджується, що людину створив Бог та вдихнув в неї життя, а неандертальців не можна вважати первісними людьми.

Батьки кажуть, що цей підручник більше нагадує навчальний посібник з християнської етики, ніж з історії. Які ще тези згадано у книзі – читайте у статті.

У Києві вчителя трудового навчання звинуватили у побитті учня

В столичній школі у Солом’янському районі вчитель нібито побив 5-класника. За словами дитини, педагог тягав його за волосся, подряпав вухо та штовхнув. Вчитель начебто обурився на учня після того, як помилково вирішив, що той порушує дисципліну.

Директорка закладу освіти підтвердила, що інцидент дійсно був, та наголосила, що там перевіряють всі обставини, а вчителя покарають, якщо провину доведуть.

У школі Червонограда хлопці підглядають за дівчатами

У деяких червоноградських школах в кабінках туалетів немає дверей. За словами батьків, дівчатка соромляться туди ходити, адже за ними можуть підглянути хлопці чи навіть зняти на камеру.

До теми Чого найбільше бояться учні при поверненні до школи: цікаві дані

На Київщині після щеплення помер 19-річний студент

13 вересня студента Володимира Сало вакцинували проти COVID-19. До вечора хлопець почувався добре, але згодом у нього почала підвищуватися температура. О 20:15 у юнака почалися судоми, а ще через 20 хвилин зникли пульс та дихання.



Загиблий студент Володимир Сало / Фото Український гуманітарнй інститут

Медики інституту робили молодику штучне дихання до прибуття швидкої. Годину хлопцю намагалися врятувати життя, однак допомогти йому не вдалося. Натомість міністр освіти стверджує, що раптова смерть студента ніяк не пов'язана зі щепленням.

Студентів київського вишу примушують вакцинуватися

Студенти Державного університету комунікацій у Києві повідомили, що керівництво вишу змушує їх вакцинуватися від коронавірусу. Якщо вони цього не зроблять, то там погрожують виселити їх з гуртожитків. У виші все заперечують. Деталі – читайте у статті.

У школах Луцька хочуть заборонити вітати учнів на гендерні свята

У Луцьку створили електронну петицію з проханням заборонити у школах вітати хлопців з 14 жовтня, а дівчат – з 8 березня. Звернення направили до департаменту освіти міськради, який може видати відповідні рекомендації директорам навчальних закладів.

Волиняни кажуть, що вітання з цими святами насаджує стереотипи про те, що хлопці мають бути "мужніми, сильними, захисниками", а дівчата – "чарівними, ніжними та берегинями домашнього вогнища".

Читайте також Учнів не можна змушувати до праці у школі: куди звертатися за допомогою

Збитки на 16 мільйонів гривень: чиновники закупили школам неякісні е-підручники

У Миколаївській області на закупівлі електронних шкільних підручників розтратили 16 мільйонів гривень. У злочині підозрюють експосадовицю місцевої ОДА та керівникові комунального підприємства. Деталі – читайте у статті.

Львівська вчителька, яка захоплюється Гітлером, не може поновитися на посаді

Вчительку історії з львівської школи №100 Мар'яну Батюк звільнили з роботи більше трьох років тому. Це зробили через те, що у соцмережах жінка цитувала слова Гітлера. Вчителька вирішила поновитися на посаді, але суд не розглянув її позов.

Інші новини у сфері освіти

Учнівська збірна з України виборола перше місце на Всесвітніх спортивних іграх

Українська збірна здобула 148 медалей і виборола перше місце у загальнокомандному заліку на перших Всесвітніх учнівських спортивних іграх U-15. Наші школярі заробили 69 золотих, 42 срібних та 37 бронзових медалей. Фото та деталі – у статті.

В Україні затвердили професійний стандарт директора школи

Міністерство економіки затвердило професійний стандарт директора школи. Він передбачає, що керівником може бути особа, яка пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем.

Директор школи зобов’язаний протягом першого року після призначення на посаду пройти курс підвищення кваліфікації, а потім він повинен проходити атестацію щороку протягом 5 років.

В Україні визнаватимуть самоосвіту

Неформальне навчання та самоосвіта тепер буде визнаватися в Україні. Ного базі цього навчання навіть будуть присвоювати професійні кваліфікації, без необхідності навчання у вишах.

Так, особа, яка має документ про здобуття формальної освіти, досвід та відповідні знання й навички, зможе через кваліфікаційні центри пройти процедури оцінювання. У разі позитивного результату вона отримає документ, що визнаватиметься на ринку праці.

У Львові створили безкоштовний університет для пенсіонерів

У Львові невдовзі запрацює університет третього віку "Протон". Його слухачами можуть бути літні люди, які мають статус пенсіонера. Навчання там буде цілком безкоштовне. Воно почнеться вже з 1 жовтня, там буде 2 семестри по 3-4 місяці.

Україна і Китай створили університетський союз

Для розширення співпраці між китайськими та українськими університетами країни офіційно створили "Китайсько-український університетський союз". До нього входить понад 90 вишів з Китаю та майже 50 – з України. Що це дасть студентам та викладачам – читайте тут.

В українських школах з'являться вихователі безпеки

У МВС повідомили, що в українських школах з'являться вихователі безпеки. Вони забезпечать безпечне середовище для дітей, захищатимуть їх права і законні інтереси. Вже розробляють план, за яким будуть навчати вихователів безпеки.

Ці вихователі безпеки будуть постійно перебувати в школах і взаємодіяти з поліцейськими офіцерами, батьками, дітьми та адміністрацією шкіл.

Мер Франківська обіцяє 1 мільйон гривень школі, яка першою вакцинує всіх працівників

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків пообіцяв виплатити 1 мільйон гривень тому закладу освіти, який першим забезпечить на 100% вакцинацію працівників проти коронавірусу.