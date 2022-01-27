Перехід шкіл на дистанційку

Дистанційне навчання в українських школах знову стало масовим через погіршення ситуації з захворюваністю на COVID-19 та ГРВІ.

Важливо Чи відправлять садочки і початкові школи на онлайн-навчання через спалах COVID-19

Міносвіти 26 січня рекомендувало школам, коледжам та вишам перейти на онлайн-навчання.

Згідно з листом, МОН рекомендує:

у школах – організувати навчання для учнів 5 – 11 класів дистанційно щонайменше на два тижні;

– організувати навчання для учнів 5 – 11 класів дистанційно щонайменше на два тижні; у технікумах – організувати перехід на навчання за дистанційною та/або змішаною формою зі змінами розкладу занять;

– організувати перехід на навчання за дистанційною та/або змішаною формою зі змінами розкладу занять; у коледжах та вишах – запровадити дистанційне навчання від 27 січня до 25 лютого 2022 року.

У відомстві додали, що учням початкової школи, закладів спеціальної освіти та вихованцям садочків, незалежно від епідемічної ситуації, дозволяється навчатися очно.



Дистанційне навчання / europafm.ro

Водночас міська влада Києва прийняла рішення про роботу навчальних закладів під час карантину. Попри погіршення ситуації з COVID-19, столичні школи та садочки не будуть закриватися на карантин.

У КМДА наголосили, що директори самостійно приймають рішення про перехід на дистанційку, залежно від рівня захворюваності в школі чи садочку. Сьогодні у Києві серед вчителів та учнів хворіють на ГРВІ та коронавірус трохи більше 1%.

На їх думку, таке рішення дозволить:

розірвати ланцюжок захворюваності у закладах, де хворих багато,

при цьому не зупиняти навчальний процес у закладах, де дітей і педагогів хворіє мало.

Де школи перейшли на онлайн-навчання

Львів – з 26 січня учні 1 – 11 класів перейшли на онлайн-навчання на тижні – до 7 лютого. Позашкільна школа теж пішла на карантин.

– з 26 січня учні 1 – 11 класів перейшли на онлайн-навчання на тижні – до 7 лютого. Позашкільна школа теж пішла на карантин. Івано-Франківсь к – з 24 січня там почала діяти червона зона карантину, тому учні 5 – 11 класів навчатимуться дистанційно до 7 лютого. Дитячі садки та 1 – 4 класи шкіл працюють у звичайному режимі.

к – з 24 січня там почала діяти червона зона карантину, тому учні 5 – 11 класів навчатимуться дистанційно до 7 лютого. Дитячі садки та 1 – 4 класи шкіл працюють у звичайному режимі. Одеса – з 27 січня всі школи міста (йдеться про учні 1 – 11 класів) переводять на дистанційне навчання через високий рівень захворюваності на ГРВІ та COVID-19.

– з 27 січня всі школи міста (йдеться про учні 1 – 11 класів) переводять на дистанційне навчання через високий рівень захворюваності на ГРВІ та COVID-19. Херсон – школярі всієї області (1 – 11 класи) навчатимуться дистанційно з 27 січня впродовж 10 днів. Також заборонено відвідувати заклади позашкільної освіти та проводити в школах батьківські збори, гуртки, факультативи тощо.

– школярі всієї області (1 – 11 класи) навчатимуться дистанційно з 27 січня впродовж 10 днів. Також заборонено відвідувати заклади позашкільної освіти та проводити в школах батьківські збори, гуртки, факультативи тощо. Чернівці – з 24 січня до 7 лютого всі школи на Буковині переходять на дистанційне навчання. Онлайн-заняття триватимуть до 7 лютого.

– з 24 січня до 7 лютого всі школи на Буковині переходять на дистанційне навчання. Онлайн-заняття триватимуть до 7 лютого. Суми – учні 5 – 11 класів та вихованці закладів позашкільної освіти міста переходять на дистанційне навчання до 7 лютого. Працювати очно можуть садочки, спеціальні заклади освіти та початкові школи.

– учні 5 – 11 класів та вихованці закладів позашкільної освіти міста переходять на дистанційне навчання до 7 лютого. Працювати очно можуть садочки, спеціальні заклади освіти та початкові школи. Тернопіль – учні 5 – 11 класів переходять на дистанційну форму навчання. Початкові школи та садочки працюватимуть у звичному режимі.

– учні 5 – 11 класів переходять на дистанційну форму навчання. Початкові школи та садочки працюватимуть у звичному режимі. Чернігів – з 26 січня школи, окрім учнів 1 – 4 класів, перейшли на дистанційне навчання.

– з 26 січня школи, окрім учнів 1 – 4 класів, перейшли на дистанційне навчання. Рівне – школи від 25 січня перейшли на дистанційне навчання. В області станом на 25 січня близько 7 тисяч хворих дітей та 260 вчителів на коронавірус, грип та ГРВІ.

– школи від 25 січня перейшли на дистанційне навчання. В області станом на 25 січня близько 7 тисяч хворих дітей та 260 вчителів на коронавірус, грип та ГРВІ. Волинь – з 26 січня школи Луцька переходять на дистанційне навчання. Йдеться про школи та заклади позашкільної освіти громади. Онлайн-заняття триватимуть з 26 січня по 6 лютого для учнів 5 – 11 класів.

– з 26 січня школи Луцька переходять на дистанційне навчання. Йдеться про школи та заклади позашкільної освіти громади. Онлайн-заняття триватимуть з 26 січня по 6 лютого для учнів 5 – 11 класів. Закарпаття – комісія ТЕБ та НС рекомендувати перевести навчання в школах на дистанційку. Додамо, що на онлайн-навчання вже перейшли всі школи Ужгорода, а також Виноградівської та Великолучківської ОТГ.

Коронавірус в Україні! За останню добу, 26 січня, в Україні виявили понад 32 тисячі нових випадків зараження коронавірусом. Такі високі показники зафіксували вперше за весь час пандемії. Серед нових пацієнтів – 4 847 дітей.

Хто ухвалює рішення про дистанційку? Школи мають організаційну та юридичну автономію. І під час надзвичайних обставин, дії карантину чи пандемії заклад освіти за рішенням педради може організувати дистанційне навчання для учнів.

Вимоги до дистанційного навчання

У МОН наголосили, що під час дистанційного навчання мають враховуватись інтереси учнів. Зокрема, це включає:

регулярну та змістовну взаємодію вчителів з учнями;

створення умов для повноцінної участі у заняттях осіб з ООП з обов’язковим урахуванням індивідуальної програми розвитку;

регулярне відстеження результатів навчання учнів та, за потреби, надання їм підтримки;

використання телефонного, поштового зв'язку тощо для учнів, які не мають змоги навчатись онлайн із поважних причин.

Яким має бути навантаження школярів? У МОН кажуть, що навчання на дистанційці має відповідати державним стандартам освіти, а умови повинні бути – безпечними та нешкідливими для здоров’я. Водночас не можна перевантажувати учнів.

Санітарний регламент для шкіл визначає такий час на домашні завдання:

учням 1 – 2 класів домашнє завдання не задається,

у 3 – 5 класах – не більше 1 години на день,

у 6 – 9 класах – не більше 1,5 години на день,

у 10 – 11 класах – 2 години на день.

Куди звертатись батькам щодо якості дистанційки? Якщо у батьків є питання щодо якості дистанційного навчання їхніх дітей, у МОН кажуть, що звертатись треба до директора школи або відповідного органу управління у сфері освіти, якому підпорядковується заклад.

Державний контроль у сфері освіти здійснює Державна служба якості освіти та її територіальні органи. Вони можуть проводити інституційний аудит та позапланові перевірки.

До слова, директорка школи у Львові кілька місяців тому отримала штраф у 34 тисячі гривень за порушення карантину. Проте педагогиня заявила, що про розгляд справи її не повідомляли, тож їй вдалося скасувати рішення суду.

Додамо, що виші також почали переходити на дистанційку. Так, студенти Львівського медичного університету з 24 січня також навчатимуться дистанційно. Таке рішення пов'язане зі зростанням у виші кількості хворих на коронавірус. А з 1 лютого Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича також переходить на дистанційне навчання. Усе через спалах COVID-19 в регіоні.

Нове меню у школах

Співавтор реформи шкільного харчування в Україні та кухар Євген Клопотенко разом із командою готує рецептурний збірник для шкіл. За ним можна буде приготувати 500 страв для дітей.

Цікаво Нове шкільне меню: як харчуються учні в інших країнах

Страви увійдуть до нової збірки – там будуть 160 вже затверджених страв, які зараз готують для дітей, та ще 340 нових. Нові рецепти допоможуть закладам формувати різноманітні унікальні меню, які до того ж відповідатимуть новим нормам харчування учнів.

Що про меню кажуть самі учнів? Школярі справді помічають, що зі страв зник цукор, особливо з чаю та какао. Також кажуть, що їжа стала більш прісною, а порції – скоротилися.

Водночас вчителі додають, що всі діти задоволені фруктами й овочами! Що найцікавіше, більшість учнів із задоволенням їдять салати.



Страви з нового меню Клопотенка / Інфографіка 24 каналу

Додамо, що у МОН заявили, що школи не обмежуються одним конкретним меню та можуть не прив’язуватися до рецептів Клопотенка. Там можуть самостійно розробляти рецепти та технологічні картки, в залежності від харчових звичок певного регіону.

А омбудсмен з прав людини Людмила Денісова розпочала моніторинг шкіл у всіх регіонах для перевірки оновленого харчування. Більше про це – читайте тут.

Що відомо про нове харчування у школах З 1 січня українські школи



Відтепер приблизно 75% продуктів у їдальнях мають бути рослинного походження: овочі, салати, злакові, фрукти та ягоди. А картоплю як окрему страву можна пропонувати не більше двох разів на тиждень.



М’ясні страви (очищені від волокон курку, індичку, нежирну свинину, телятину) треба якомога частіше комбінувати з овочевими гарнірами чи салатами.



Сніданок, обід та вечеря мають містити по одній порції зернових продуктів або картоплі, овочів, фруктів, м’ясних чи рибних страв, молочних чи кисломолочних продуктів.



Сіль можна використовувати тільки йодовану та лише для приготування їжі. А питна вода має бути доступна завжди під час їжі.



Проте оновлене харчування сподобалося не всім. Батьки обурюються малими порціями та високими цінами, кажуть, що дітям дають несолену їжу і несолодкі напої, які діти відмовляються їсти. Деталі – читайте у З 1 січня українські школи перейшли на оновлене меню , яке розробив відомий шеф-кухар Євген Клопотенко. Куратором проєкту є перша леді Олена Зеленська.Відтепер приблизно 75% продуктів у їдальнях мають бути рослинного походження: овочі, салати, злакові, фрукти та ягоди. А картоплю як окрему страву можна пропонувати не більше двох разів на тиждень.М’ясні страви (очищені від волокон курку, індичку, нежирну свинину, телятину) треба якомога частіше комбінувати з овочевими гарнірами чи салатами.Сніданок, обід та вечеря мають містити по одній порції зернових продуктів або картоплі, овочів, фруктів, м’ясних чи рибних страв, молочних чи кисломолочних продуктів.Сіль можна використовувати тільки йодовану та лише для приготування їжі. А питна вода має бути доступна завжди під час їжі.Проте оновлене харчування сподобалося не всім. Батьки обурюються малими порціями та високими цінами, кажуть, що дітям дають несолену їжу і несолодкі напої, які діти відмовляються їсти. Деталі – читайте у статті



Булінг та скандали в освіті

Освітній портал в Україні навмисно показав Крим "російським"

Український сайт репетиторських послуг оскандалився через Крим, який вважає "російським". Він навмисно зобразив карту країни без тимчасово окупованого Росією півострова, мовляв, така їхня принципова позиція.



На сайті репетиторів Крим зобразили "російським" / Скіншот

На Закарпатті вчителька на уроці принижувала і била учня

На Закарпатті шкільна вчителька на уроці математики кричала на учня 4 класу, принижувала і била рукою по голові через те, що хлопчик не міг розв'язати задачу біля дошки. Після гучного скандалу педагогиня написала заяву про звільнення. Деталі – у статті.

У луцькій школі жорстоко побилися два учні

25 січня на території однієї з луцьких шкіл жорстоко побилися два учні. На відео помітно, як один хлопець нападає на іншого, починає його бити та збиває з ніг. Після цього підліток продовжив бити хлопця кулаками та ногами по обличчю. Причину бійки наразі не встановили, проте правоохоронці розслідують справу.

В Одесі вчителька відлупцювала учня пляшкою

В одеській школі вчителька пластиковою пляшкою побила учня. На відео чітко видно, як під час уроку педагогиня підходить до школяра, хапає пляшку з парти і починає бити його. Деталі та відео інциденту – дивіться за посиланням.

У Мелітополі учениця послизнулася біля школи та зламала хребет

У Мелітополі Запорізької області учениця 5 класу послизнулася на території школи та зламала хребет. У лікарні їй зробили рентген, але сказали, що це лише забій, тож виписали мазь та відправили додому. Шокуючі деталі інциденту – читайте у статті.

На Тернопільщині поновили на роботі невакцинованого вчителя

Вчителя з Кременця Ігоря Бендасюка, якого відсторонили від роботи через відсутність вакцинації, поновили на посаді. Чоловік подав до суду та виграв його, тож отримає ще й компенсацію.

На Харківщині завідувачка садочку отримувала зарплату за неіснуючих працівників

Поліція з’ясувала, що завідувачка садочку у Бакалійській громаді на Харківщині організувала фіктивне працевлаштування осіб. Педагогиня отримувала зарплату неіснуючих осіб.

У домі завідувачки поліцейські виявили близько 20 тисяч доларів та 200 тисяч гривень, а в будинку псевдоохоронця дитячого закладу – близько 35 тисяч доларів, 5 тисяч євро, 500 тисяч гривень та близько 2 тонн металобрухту.

Пожежі та мінування в закладах освіти

У школі на Харківщині загорівся дитячий одяг у роздягальні

З Козачолопанського ліцею на Харківщині загорівся одяг у роздягальні навчального закладу. Площа загоряння приблизно 1 метра квадратного. Близько 20 курток учнів пошкоджено вогнем. З приміщення школи евакуювали 200 учнів та педагогів.



Речі учнів згоріли / Фото ДСНС Харкова

На Вінниччині спалахнула пожежа у шкільній лабораторії

У триповерховій будівлі ліцею №17 у Вінниці спалахнула пожежа. Загорілося приміщення на третьому поверсі. За попередніми даними, пожежа сталося в лаборантському приміщенні кабінету фізики. Рятувальники евакуювали 312 учнів. Деталі та яскраві фото – у статті.

У Луцьку загорівся гуртожиток, врятували трьох студентів

Вночі 27 січня у Луцьку спалахнула пожежа в студентському гуртожитку вишу ім. Лесі Українки. Рятувальники ДСНС врятували трьох студентів, а також евакуювали 76 людей з будівлі. Деталі – читайте у статті.

Учень "замінував" школу на Одещині, бо хотів розважитися

Учень одинадцятого класу однієї зі шкіл Одещини зателефонував до поліції та повідомив про замінування навчального закладу. Згодом з’ясувалося, що він хотів розважитися на перерві. Як свій вчинок пояснив підліток та деталі – читайте тут.

З усіх шкіл Львова евакуйовують дітей: СБУ отримала повідомлення про замінування

Співробітникам СБУ 27 січня повідомили про замінування всіх львівських шкіл та ТРЦ Forum Lviv. Туди негайно виїхали правоохоронці та вибухотехніки. Наразі старшокласники навчаються дистанційно. Тож у школах були лише учні молодших класів. Їх всіх евакуювали.

Через псевдомінування на Запоріжжі школи охоронятимуть нацгвардійці

У Запорізькій області вирішили залучити бійців Нацгвардії до патрулювання територій біля шкіл. На такий крок пішли у чотирьох містах регіону (Запоріжжі, Мелітополі, Бердянську та Енергодарі) через постійні фейкові повідомлення про мінування.

Важливі рішення уряду, Ради та МОН

Уряд збільшив вісдторок студентів, які отримують стипендії

Кабінет Міністрів під час засідання остаточно ухвалив рішення щодо кількості одержувачів академічних стипендій. У 2022 році стипендії отримуватиме 40 – 45% студентів.

Тож, вчена або педагогічна рада вишу визначає однаковий для факультетів, навчально-наукових інститутів, курсів і спеціальностей ліміт стипендіатів (40 – 45%), яким буде призначатися стипендія за семестр. Що відомо про скандал зі стипендіями у вишах – читайте за посиланням.

Важливо Яку зарплату отримують вчителі та директори шкіл у Києві: відповідь Фіданян

Яку стипендію отримуватимуть студенти? З 1 січня 2022 року студентам вишів, коледжів та профтехів підвищили розмір стипендій:

тепер звичайна академічна стипендія для студентів вишів повинна складати 2000 гривень, а підвищена – 2550 гривень,

а студенти технікумів, коледжів та ліцеїв отримуватимуть 1510 гривень (підвищена – 1930 гривень),

студенти профтехів отримуватимуть 1250 гривень стипендії.

Рада встановила відповідальність за плагіат у наукових роботах

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про встановлення відповідальності за порушення принципів академічної доброчесності у наукових роботах. Йдеться, зокрема, про плагіат.

Санкції за продаж академічних творів:

повторне проходження оцінки (контрольна робота, іспит, залік тощо);

повторне проходження освітньої програми;

відрахування з навчального закладу, за винятком тих, хто отримує загальну середню освіту;

позбавлення стипендії;

позбавлення пільг з оплати навчання.

Депутати вважають, що це дозволить ефективно протидіяти академічній недоброчесності, зокрема, практиці продажу академічних творів.

Ректорів зобов’язали публікувати щорічний звіт про діяльність вишу

У Верховній Раді прийняли зміни до закону про вищу освіту. Тепер ректори вишів будуть змушені оприлюднювати щорічний звіт про діяльність університетів.

Закон передбачає, що на сайті закладу вищої освіти потрібно оприлюднювати: