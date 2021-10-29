Раніше обласна комісія з надзвичайних ситуацій порадила школам запровадити онлайн-навчання або канікули на наступні два тижні – з 1 до 14 листопада.

До теми Школи можуть обирати: в Чернівцях школярі можуть перейти на дистанційку або канікули

Водночас заступник міського голови Юрій Лесюк наголосив, що епідемічні показники у межах норми, відтак потреби вводити карантин у школах немає.

Рішення обласної комісії щодо переходу на дистанційне навчання або продовження канікул є рекомендаційним. Посилювати карантин місто не буде, вже з понеділка (1 листопада) діти повернуться за парти,

– написав Лесюк.

Наразі з понад 29 тисяч школярів хворіють 1225 дітей, лише у 127 з них є підтверджений COVID-19, інші ж хворіють на ГРВІ. Також 23 класи перебувають на самоізоляції. Якщо ж говорити про освітян, то наразі в Чернівцях захворіли 42 вчителі та 5 технічних працівників.

Юрій Лесюк наголосив, що міськрада відправлятиме класи на ізоляцію, якщо половина дітей у школі захворіє на коронавірус. Наразі у громаді немає школи з таким показником.

Поки Чернівецька область знаходиться в помаранчевій зоні, тому додаткових обмежень на території громади поки не встановлюють.

Читайте також Нові області в червоній зоні: як там працюватимуть школи та садочки

До слова, через стрімке зростання захворювань на коронавірус у школах Одеси продовжать осінні канікули ще на тиждень – до 7 листопада. Таке ж рішення прийняли школи в Житомирі, Кривому розі, Запоріжжі та на Волині.

Текст публікації Юрія Лесюка:

Дистанційного навчання та продовження канікул у чернівецьких школах не буде. Вже з понеділка діти повернуться за парти.

Щодо результатів засідання обласної комісії ТЕБ та НС, то хочу зазначити, що область лише рекомендує карантинні обмеження. Оскільки наразі показники цілком контрольовані, посилювати карантинні норми місто не буде.

Наразі з більш ніж 29 тисяч школярів хворіють 1225 дітей, лише у 127 з них є підтверджений COVID-19, інші ж хворіють на ГРВІ. Це абсолютно нормальні показники сезонної захворюваності.

Також ми дотримуємося механізму, який передбачає режим самоізоляції шкіл у разі, якщо 50% дітей в навчальному закладі хворіють на коронавірус. Разом з тим на території Чернівецької громади немає жодного навчального закладу з таким показником. Водночас є 23 класи, що перебувають на самоізоляції через виявлені випадки ковіду. Якщо ж говорити про освітян, то наразі захворіли 42 вчителі та 5 технічних працівників.