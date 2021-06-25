PayGrade – це платформа, яка використовується школами у США. На ній учні мають змогу відкрити рахунок в імітованому віртуальному банку та потренуватись інвестувати – все як у реальному житті, тільки без реальних ризиків втратити справжні гроші.

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Генеральний директор фінтех-компанії Stash Брендон Кріґ розповідає, що сучасна молодь прагне інвестувати, і вони хочуть навчити їх це робити, а також допомогти спланувати особисті фінанси.

Наразі панує масова криза фінансової освіти, а фінансова грамотність досі не є обов'язковим предметом у школах. Діти часто не мають змоги дізнатись про доступні їм грошові інструменти ні у школі, ні вдома,

– заявляє Кріґ.

До цього PayGrade використовували близько 100 тисяч школярів по всій території США, однак тепер стартап планують переіменувати у Stash101 та охопити значно більшу аудиторію користувачів, пропонуючи платформу безкоштовно.

У компанії заявляють, що жодної комерційної вигоди купівля стартапу не має. "Ми прагнемо навчати, а не створити ще одне багатообіцяюче казино для смартфонів у кишенях дітей", – наголосили у Stash.

Порада! Навчайте власних дітей фінансової грамоти за допомогою матеріалів, знайдених в інтернеті. Роздрукувати їх допоможуть принтери Canon серії MegaTank, які є простими у використанні та обслуговуванні. Друкуючі голівки та абсорбер (сервісний картридж) легко замінити звичайному користувачу без сторонньої допомоги.