Перед зимовими канікулами: у Вінниці учні нарешті повертаються до очного навчання

У Вінницькій області спостерігається поступове зниження захворюваності на коронавірус. Тому з 15 грудня Вінницька область виходить до жовтої зони карантину і всі учні повертаються до очного навчання.

Таке рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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Від 15 грудня навчання для учнів 5 – 11 класів буде проходити у звичайному режимі з обов'язковим дотриманням усіх протиепідемічних вимог.

Зазначимо, що МОН рекомендувало школам розпочати двотижневі зимові канікули з 25 грудня. Тож учні Вінниці навчатимуться очно лише півтора тижні до канікул. Як діти будуть навчатися з 10 січня – поки невідомо, все залежить від епідситуації.

Тривала дистанційка у школах

В області виявили 100 нових випадків COVID-19 за добу, 13 листопада. Загалом на Вінниччині зафіксували понад 100 тисяч випадків коронавірусу. На даний час хворіє 13 196 осіб, з них 1545 дітей.

Відомо, що вінницькі школярі вийшли з осінніх канікул, 5 листопада, одразу на дистанційне навчання. Згодом до звичайного режиму повернулися учні 1 – 4 класів. А старші школярі (5 – 11 класи) понад місяць навчалися дистанційно.

До слова, на Волині вдвічі частіше почали хворіти учні на COVID-19. Так, понад 2500 учнів перебувають на самоізоляції. Лише за тиждень там захворіли 302 учні та 103 працівники шкіл.