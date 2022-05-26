Детальніше про проєкт телеведучий Олександр Педан розповів 24 каналу. Перший випуск на ютубі має з'явитись вже 31 травня 2022 року.

До теми До навчання в умовах війни повернулися близько 3,5 мільйона учнів, – Шкарлет

Телеведучий Олександр Педан запустить новий ютуб-проєкт про університети 31 травня. Про це повідомила пресслужба Нового каналу, обличчям якого є Педан.

Що відомо про проєкт Педана

Нагадаємо, що раніше, ще до 24 канал, ведучий знімав проєкт "УніверСheck" разом із 17-річною донькою Лерою. Його мета – познайомити абітурієнтів з українськими вищими навчальними закладами, розповісти про їхні переваги та недоліки.

Загалом проєкт розповідав про можливості для молоді в різних містах України. До повномасштабного наступу Росії знімальна команда побувала в десяти обласних центрах України, серед них – Маріуполь, Харків, Одеса, Суми та навіть Ужгороді. У Києві відзняли матеріал аж про три ВНЗи.

Як зазначив Педан, у ютуб-проєкті розповідали все, що треба знати майбутнім студентам:

як навчитись;

на кого;

де є перспективні факультети;

де жити;

скільки коштує.

Крім того, знімальна група опитала самих студентів різних університетів України. Втім, як зазначив телеведучий, через війну з'явились сумніви щодо доцільності проєкту, однак вирішили все одного його випустити.

Зокрема, проєкт важливий для дітей, які були вимушені переїхати із рідних міст через активні бойові дії.

В Україні може утворитись серйозна проблема через невступ абітурієнтів в університети або їхній виїзд за кордон,

– підкреслив Педан.

У першому епізоді 31 травня покажуть Національний університет "Львівська політехніка". Втім, знімальна група покаже і інші вищі навчальні заклади, які розташовані у Львові.

Педан запускає унікальний проєкт для українців: дивіться відео

Зауважимо, у проєкті ведучий Олександр Педан та його донька оцінювали університети з погляду навчання, дозвілля, логістики, роботи для молоді, умов проживання для студентів тощо.

В ефірі 24 каналу шоумен анонсував, що в випусках розповідатимуть також актуальну інформацію від Міністерства освіти України щодо умов вступу до навчальних закладів. Прем'єра проєкту відбудеться на ютуб-каналі Олександра Педана вже 31 травня 2022 року.

Вища освіта в Україні: останні новини