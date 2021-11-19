Педагогиню, яка захищала дітей з інвалідністю від побиття, звільнили зі школи: деталі

Кілька місяців тому вчителька столичної школи №58 побила дитину з інвалідністю. Натомість асистентка вихователя не змогла приховати факт булінгу та оприлюднила це відео. Директор школи вирішив звільнити її, а не вчительку, яка знущалася з учня.

Народний депутат України Павло Сушко розповів у соцмережі про таку "винагороду"отримала молода педагогиня, яка вирішила захистити дитину.

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Що відомо про інцидент з побиттям

Страшний випадок булінгу від вчительки стався в інклюзивному класі школи №58 у Києві, де є діти з інвалідністю. З’ясувалося, що вчителька періодично била дітей.

Асистентка вчительки оприлюднила моторошне відео. На ньому видно, як вчителька б’є та штурхає дитину.

Директор звільнив асистентку, яка захищала дітей

Відеоконтент може вас шокувати. Ми вирішили не публікувати його тут, але якщо ви хочете переглянути відео – перейдіть за посиланням

Проте директор прийняв рішення звільнити її "за вчинення аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи".

Замість того, щоб розібратися з причинами агресії вчителя до учня і належно відреагувати на викритий кричущий факт проти дитини, керівник закладу покарав асистента вчителя, яка не приховала цю неприпустиму ситуацію,

– написав Сушко.

За його словами, асистенту вчителя влаштували "показову розправу" і осуд, щоб у інших педагогів навіть думки не виникло розголошувати ці ганебні факти агресії до дітей.



МІська влада відмінила рішення директора

Тому місцеві депутати піднімали це питання на засіданні ТСК. В результаті розголосу, директор відмінив це рішення – звільнення за статтею. Керівник школи замінив його на звільнення за власним бажанням.

Павло Сушко повідомив, що асистентка продовжила свою роботу в іншій школі. В такому колективі вона не хоче більше працювати.

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Текст публікації Павла Сушка:

Пам’ятаєте той кричущий випадок, що стався в інклюзивному класі Київської школи №58. Коли вчителька підняла руку на учня з розладами аутистичного спектру.

Молода асистентка вчителя не приховала цей кричущий факт. Відзняла на відео і показала мамі. Їй ніхто не вірив, що так може бути.

Директор прийняв рішення звільнити її "за вчинення аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи" відповідно до п. 3 статті 41 КЗпП України.

Замість того, щоб розібратися з причинами агресії вчителя до учня і належно відреагувати на викритий кричущий факт проти дитини, керівник закладу покарав асистента вчителя, яка не приховала цю неприпустиму ситуацію.

До всього директор розцінив її вчинок – "аморальним". Прикро, що цим рішенням, в найгірших практиках диктатури, асистенту вчителя влаштували "показову розправу" і осуд. Щоб у інших педагогів навіть думки не виникло в подібних випадках розголошувати ці ганебні факти агресії до дітей.

Піднімали це питання на одному із засідань нашої ТСК. В результаті розголосу, директор відмінив це рішення – звільнення за статтею. Натомість, замінив його на звільнення за власним бажанням.

Дякую, очільниці департаменту освіти та науки Києва Олені Фіданян, що втрутилася в ситуацію, розібралася і сприяла справедливому вирішенню. Фахівці, які працюють з дітьми з ООП на вагу золота. Дякую всім, хто сприяв недопущенню цього.