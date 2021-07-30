Педагогічний етикет: експертка назвала сучасні норми поведінки вчителя у школі

Вчителі не лише мають вимагати від вчителів дотримуватися правил, а й самі мають слідувати певним вимогам. Яким має бути педагогічний етикет – експертка розповіла сучасні норми поведінки вчителя у школі.

Вчителька Ольга Єременко розповіла, що поняття "етикету" вперше було використано Людовіком XIV. Він попросив створити спеціальні картки ("етикетки") для придворних із переліком обов'язкових правил поведінки.

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За її словами, педагог повинен мати високий рівень культури поведінки.

Базові правила етикету, які є доречними для вчителів

Мовленнєвий етикет вчителя

Це вміння чітко та доступно висловлювати власні думки. Вчитель повинен не лише знати свій предмет та володіти певною термінологією, а й вміти донести тему дітям доступними поняттями, щоб зацікавити їх.

Окрім того, з 16 січня 2021 року набули чинності норми закону про державну мову. Тому відтепер спілкування в школах має відбуватися виключно українською мовою.

Високі моральні якості

Педагогиня наголошує, що вчитель повинен мати соціальну відповідальність перед дітьми та їх родинами. Адже школярі часто наслідують дії вчителя, тому педагог має подавати гарний приклад.

Перш за все, вчитель має давати лише ті обіцянки, які точно зможуть виконати. Наприклад, якщо пообіцяли учням приз за перемогу в конкурсі, подаруйте його.

Також МОН розробило рекомендації для вчителів про організацію виховного процесу у школі. Згідно з ними, педагоги зобов’язані:

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учнів;

на особистому прикладі утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності;

захищати учнів під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації, пропаганди та агітації тощо;

запобігати вживання учнями та іншими особами на території школи алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам.

Пунктуальність

Вчителі мають завжди приходити вчасно – це буде гарний приклад для наслідування дітям. За словами педагогині, в середньому вчитель має приходити за 20 хвилин до початку першого уроку. За цей час він зможе підготувати кабінет до навчання, розкласти необхідний матеріал, переглянути конспект уроку та налаштуватися на роботу.



Вчитель готується до уроку / Фото НУШ

Добре, коли вчитель під час робочого дня має перерви та відпочинок поміж уроків. Це дозволяє відпочити, налаштуватись на наступну тему, перевірити зошити тощо.

Привітання

Вчителька наголошує, що першою має вітатися людина, яка заходить до приміщення. Тож, якщо педагог прийшов на урок до школярів, то він має привітатися.

Цікаво, що в Новій українській школі вчителі мають можливість провести ранкові зустрічі, під час яких він може приділити час кожній дитині, запитати про настрій, обговорити погоду тощо. Це момент непомітного єднання вчителя з дітьми.

Також цікавим способом привітання є “Світлофор”, де дитина має сама обрати що вона зараз бажає (обійняти вчителя, потанцювати з ним, дати п’ять і т.д.). Можна вітатись кожен день на різних мовах світу, робити за допомогою емоцій,

– ділиться Ольга Єременко.

Зовнішній вигляд вчителя

Вчителі не мають обов’язкової форми, але вони повинні мати офіційний та належних вигляд у школі. До того ж, завдяки одягу учні краще сприймають вчителя як друга.

До слова, Міністерство освіти і науки затвердило рекомендації щодо оцінювання навчання учнів 1 – 4 класів у школах. Зокрема, пропонують застосовувати вербальну оцінку результатів дітей. Деталі – читайте у статті.