Навантаження вчителів: експерт пояснив, скільки годин мають працювати педагоги

Директори шкіл до кінця навчального семестру починають планувати розподіл навантаження між вчителями на наступний рік. Тому освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів, яким має бути педагогічне навантаження вчителя, скільки годин становить тарифна ставка та чи має право директор змінювати навантаження без згоди.

Коли відбувається розподіл навантаження

Навчальне навантаження між педагогами директор школи розподіляє тільки тоді, коли погодить його з профспілковим комітетом. Воно залежить від кількості годин, навчальних планів та інших умов.

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За словами експерта, в кінці навчального року, до надання вчителям відпустки, керівник школи зобов’язаний повідомити їм, яке педагогічне навантаження вони отримають у наступному навчальному році.

Окрім того, цей тарифікаційний список вчителів затверджується із профспілковим комітетом не пізніше 5 вересня і подається органу управління. У ньому зазначається тарифний розряд, розмір ставки на місяць та підвищення.

Скільки годин мають працювати вчителі

Повне педагогічне навантаження вчителя на одну тарифну ставку повинно складати не менше 18 навчальних годин на тиждень.

Натомість директор школи може встановити педагогові навантаження менш як 18 годин тільки за письмовою згодою працівника.

Якщо ж вчитель не надавав письмової згоди працювати на неповну ставку, то директор не має права встановлювати педагогу менше навантаження. У такому випадку вчитель має право наполягати на повному навантаженні.

Зміна педагогічного навантаження

Перерозподіл годин педагогічного навантаження допускається, якщо навчальний план школи передбачає зміну кількості годин з окремих навчальних предметів або, якщо вчитель дасть згоду на зміну навантаження.

Якщо ж у школі зменшилася загальна кількість педагогічного навантаження, і педагог не надав згоди на зменшення навантаження, тоді директор повинен зменшити чисельність педагогічного штату.

Додамо, що перерозподіл годин педагогічного навантаження можливий упродовж навчального року.

А що з зарплатами вчителів?

становить 4717 гривень. За тарифною сіткою , учитель І категорії отримує заробітну плату за 12 тарифним розрядом – на сьогодні ставка по такому розряду

Враховуючи підвищення зарплат, ставка вчителя I категорії з 1 січня 2021 року збільшиться до 6 тисяч 61 гривні, а з грудня – до 6 тисяч 567 гривень.

Водночас ставка вчителя вищої категорії із 1 січня 2021 року підніметься до 6 тисяч 461 гривні, а з грудня – до 7 тисяч 1 гривні.



Зарплати вчителів у 2021 році / Інфографіка 24 каналу

Також тут можуть бути доплати та надбавки за перевірку зошитів, класне керівництво та вислугу років, адже не всі вчителі отримують такі надбавки.