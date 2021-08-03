Вихователька перетворила старий автобус на шкільний клас: неймовірні фото

У червні 2020 року Джерілі Мело почала навчати дошкільнят у старому автобусі. А через кілька місяці вона разом з іншою вчителькою Бріттані Джелтема вирішила переробити автобус у шкільний клас. І він вийшов просто неймовірним.

Джерілі Мело викладала 5 років для дошкільнят. Але коли почалися карантин через епідемію, їй довелося покинути роботу. Проте з часом до неї звернулися батьки її колишніх учнів з проханням допомогти у навчанні.

До теми Чи мають право батьки відвідувати шкільні уроки дітей

Так, вона почала навчати дітей з трьох сімей. З цього часу її автомобіль був переповнений робочими аркушами, олівцями, маркерами для уроків, настільки, що вона просто вирішила купити автобус.



Вихователька переробила автобус у клас / Фото Insider

Тож, вихователька купила автобус за 5500 доларів і заплатила місцевому столяру ще 2000 доларів за встановлення дерев’яних лавок, на яких учні могли б сидіти під час уроків.

За кілька місяців після цього Мело звернулася до Бріттані Джелтеми, колишньої вчительки середньої школи, щоб вона допомогла прикрасити автобус.

Вона хотіла перетворити свій автобус у мобільний клас, і я подумала, що це неймовірна можливість спробувати щось абсолютно нове і вийти за межі типового класу,

– згадує Бріттані.

Так, педагоги разом з друзями за 4 дні переробили автобус. Зовні вони додали фрески, а всередині поклеїли шпалери, доставили книжкові полиці, іграшки, контейнери та стільці для сидіння.



Згодом Джелтема найняла художницю Ханну Дейлі, щоб та доповнила автобус яскравими кольорами та квітковими візерункам. Всередині вони поставили схожі за орнаментом подушки.

Додамо, що в автобусі магнітна стіна відділяє клас від зони водія. Вона служить дошкою для дітей, і також закриває прохід дітей до кнопок на панелі водія.



Так, станом на весну Мело навчала чотири групи дітей дошкільного віку у своєму новому класі на колесах. Найбільша група має п’ятьох учнів, а найменша – двох учнів.

Групи зустрічаються в заздалегідь узгодженому місці, куди Мела їде і припарковується на час уроку. Автобус ніколи не рухається, коли діти перебувають всередині.