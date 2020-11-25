Мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що з переходом навчання на дистанційну форму, він почав отримувати все більше скарг про порушення вимог щодо викладання українською мовою.

Кількість таких випадків і форм самих порушень вражає. Про це написав уповноважений із захисту державної мови України Тарас Кремінь у фейсбуці.

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Це пов'язано з відсутністю контролю за виконанням навантаження педагогами та свідомим ігноруванням учнями чи студентами мовного законодавства.

Тарас Кремінь нагадав, що відповідно до статті 21 закону про забезпечення функціонування української мови як державної, мовою освітнього процесу на всіх рівнях (дошкільної, загальної середньої, професійної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої) в закладах освіти є українська мова.

Також мовний омбудсмен звернув увагу на необхідність забезпечення навчання українською жестовою мовою жестомовних учнів чи студентів. Бо, за його слоами, на сьогодні більшість педагогічних та соціальних працівників на недостатньому рівні володіють українською жестовою мовою.

Що робити, якщо вчитель не спілкується державною мовою на уроці? У разі порушення прав дітей на навчання державною мовою вихователями, вчителями, викладачами чи іншими педагогами варто зафіксувати такі порушення за допомогою фото-, відео-, аудіо засобів та надіслати скаргу до адміністрації закладу освіти та до Уповноваженого із захисту державної мови.

Надсилати можна за адресами: індекс 01001, місто Київ, провулок Музейний, 12 та електронна пошта: kremin@kmu.gov.ua.