Пасажир, водій чи інструктор: хто ви, коли мовиться про особисті фінанси – тест

Навчання фінансової грамоти може набувати різних форм. Американський автор Шантай Демар випустив книгу під назвою OWNIT у вигляді дорожної мапи до фінансової обізнаності.

У межах своєї промо-кампанії фінансовий експерт та письменник також створив швидкий тест. З його допомогою можна визначити власний рівень фінансової грамоти за трьома можливими – пасажир, водій або ж інструктор.

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Пасажир, водій чи інструктор?

Книга O.W.N. I.T. написана як для звичайних читачів, так і для цілих освітніх програм. У своїй праці Демар намагався викласти усі засади фінансової галузі та допомогти читачам досягнути їх довгострокових цілей.

Усе своє життя автор зростав у родині з фінансовими негараздами й намагався розірвати замкнене коло. Тож він вивчав різноманітні техніки, а згодом отримав ліцензію фінансового радника.

Зараз Демар здобув ступінь бакалавра у галузі фінансів у Державному університеті Меріленду, відкрив власний бізнес та має 10 років досвіду роботи у фінансовому секторі. Його книга розкриває проблематику, зокрема, таких фінансових питань:

бюджетування;

кредитування;

заощадження;

борги.

Книга про особисті фінанси у вигляді дорожної мапи / Скриншот з сайту Amazon