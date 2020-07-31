Міська влада Тернополя, попри адаптивний карантин і антирекордні добові показники COVID-19 в Україні, таки вирішила провести свято для випускників шкіл. Традиційний багатолюдний парад не скасували, а провели з понад місячним запізненням. Відтак, сотні випускників, їхніх батьків, вчителів та просто глядачів заполонили центральні вулиці міста.

Проводити парад у Тернополі вирішили за усіма рекомендаціями МОЗ – з масками та соціальною дистанцією. Втім, на практиці – сталося не так, як гадалося: багато випускників беруть участь у ході без масок або спустивши їх з носа, передає 24 канал.

Раніше У сукнях та масках: у Тернополі хочуть провести парад випускників

Хоч за парадом пильно стежать правоохоронці і просять колону розтягнутися по всій ширині вулиці Руської, якою йдуть учасники, дехто ці зауваження ігнорує та збирається групками. Те саме стосується глядачів, що зібралися по обидва боки вулиці, аби подивитися на ходу та сукні випускниць.

Парад "Випускник-2020" у Тернополі / Фото "20 хвилин", 0352, скриншоти

Ми з однокласниками дуже хотіли цього свята, адже прощання зі школою – важливий крок в житті кожного. Не всі 11-класники з моєї школи прийшли на свято. Але я думаю, тут рішення приймає кожен для себе. Я думаю, що якщо дотримуватись вимог, то все буде добре,

– розповів виданню "20 хвилин" випускник однієї зі шкіл Андрій.

Зауважимо, що очолює колону випускниця у сукні-рекордсменці, її супроводжують діти, які несуть 100-метровий шлейф плаття дівчини. Вони теж пересуваються без масок і без дотримання необхідної дистанції.



Діти-учасники ходи перед початком параду

До слова, випускниця у сукні зі 100-метровим шлейфом має встановити рекорд України.

Дивіться парад випускників у Тернополі: відео

Що відомо про парад випускників у Тернополі: коротко