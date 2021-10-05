Чи пам'ятають українці шкільну програму: курйозне вуличне опитування

5 жовтня 2021 , 12:42
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Джерело:

24 канал

Батьки часто скаржаться на те, що в Україні складна шкільна програма. Однак чи зможуть люди, які закінчили школу давно, відповісти на елементарні запитання – вирішили перевірити журналісти.

Українці відповіли на кілька елементарних запитань із шкільної програми. 24 канал провів таке опитування, аби оцінити рівень знань звичайних перехожих.

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Що запитували українців

Питання були з різних предметів: історії, математики, хімії, української літератури, географії.

  • Скільки на Землі океанів?
  • Що таке гіпербола?
  • Як звучить хімічна формула етилового спирту?
  • Назвіть хоча б 3 українських гетьманів.
  • Продекламуйте вірш, який вивчили ще у школі.

Відповіді українців дивіться у відео.

Вуличне опитування на знання шкільної програми: відео

Автор: Оксана Бабенкова