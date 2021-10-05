Українці відповіли на кілька елементарних запитань із шкільної програми. 24 канал провів таке опитування, аби оцінити рівень знань звичайних перехожих.
До теми Тривога та непевність: чому навчання "на відмінно" може призвести до депресії
Що запитували українців
Питання були з різних предметів: історії, математики, хімії, української літератури, географії.
- Скільки на Землі океанів?
- Що таке гіпербола?
- Як звучить хімічна формула етилового спирту?
- Назвіть хоча б 3 українських гетьманів.
- Продекламуйте вірш, який вивчили ще у школі.
Відповіді українців дивіться у відео.
Вуличне опитування на знання шкільної програми: відео