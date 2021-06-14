Наразі стан підлітка після падіння важкий. Він дістав травму голови та декілька переломів.

До теми Як морально підготуватися до ЗНО й чого не можна робити під час тестування

За даними ЗМІ, падіння 17-річного хлопця з кабіни канатної дороги в Харкові могло бути спробою самогубства.

Адже, за попередньої інформацією, юнак стрибнув сам, бо хотів накласти на себе руки через погані результати ЗНО. Про це розповіли медикам знайомі травмованого/

Поліція у коментарях 24 каналу розповіла, що про версію із ЗНО вони чують вперше. Всі дані ще перевіряють правоохоронці, тож остаточних деталей немає.

До слова, ввечері 13 червня в Харкові неповнолітнього знайшли на дорозі, він випав з кабіни. Коли приїхала карета швидкої, хлопець був живий. Тепер за його життя борються медики.

До слова, учень 11 класу з Дніпропетровської області побоювався, що не складе ЗНО через відставання у навчанні. Тому він намагався накласти на себе руки. Хлопця вдалося врятувати. Деталі – читайте у статті.