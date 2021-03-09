Всі батьки хочуть, щоб їхні діти були розумними та успішними. І школи можуть це зробити, але якщо дійсно багато часу приділятимуть навчанню. Як школи та вчителі можуть покращити успішність учнів – читайте у матеріалі.

Автори дослідження PISA наголошують, що немає порад, які покращують навчання й викладання для всіх. Тут потрібно брати до уваги контекст та великий обсяг даних.

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Як покращити успішність учнів

Вчителі мають витрачати більше часу на учнів

Фахівці заявляють, що вчителі мають більше часу приділяти учням, а не витрачають час на пошуки зменшення витрат та підтримання дисципліни.

Як зменшити час на підтримання дисципліни:

Покращити стосунки з учнями, які схильні порушувати правила. (Наприклад, вони можуть брати участь у позаурочних активностях).

Керувати конфліктами й дозволяти учням працювати разом, щоби вони ставали більш автономними під час навчання.

Обладнати клас так, щоб учні краще взаємодіяли.

Шукати способи зменшити кількість шуму на уроках. Можна використовувати чіткі візуальні позначення або запропонувати послухати тишу.

Регулярне оцінювання

Регулярне оцінювання учнів дає вчителю не тільки картину прогресу, але й можливість визначити, які навчальні підходи застосовувати. Тобто це такий собі зворотний зв’язок, який допомагає будувати довірливі стосунки з учнями.

І тут важливо переглянути розклад, щоб дати вчителеві достатньо часу на аналіз робіт учнів.

Окрім того, регулярне тестування дає учням стимул покращувати результати. Особливо це працює з учнями й у тих випадках, коли вчителі проводять власні тести.

Додамо, що, за словами експертів, школа має акцентувати увагу не тільки на досягненнях учнів, але й на досягненнях учителів. Зокрема, варто виховувати вчительське почуття відповідальності за успішність учнів.

Розподіл учнів та вчителів між класами

Школи мають розподіляти учнів класами рівномірно, щоб учні з вразливих соціально-економічних груп навчалися з академічно обдарованими учнями. Це допомагає усунути різницю в навчальних досягненнях та розв’язати проблеми самооцінки.

Так само школам варто оптимізувати розподіл учителів між класами. Для учнів краще, коли їх навчають різні вчителі. Адже чим більше вчителів із різним досвідом викладають дітям, то більше навчальних підходів застосовується.

Залученість батьків

Також варто залучати батьків, щоби вони допомагали створювати позитивне навчальне середовище в школах, вирішувати шкільні справи та активності.

Наприклад, батьків можна заохочувати обговорювати вдома з дітьми освітні теми, допомагати з домашньою роботою тощо.

Адже залученість батьків дасть змогу мати найкраще розуміти навчальне середовище, а отже, діти бачитимуть, що освіта – це важливо. Цікаво, що деякі школи створили спільноти-хаби, які поєднують школу і громаду.