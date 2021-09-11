47-річний вчитель працював у школі на півночі Італії. Його ім’я невідоме. Але, як розповіли у поліції, педагог отримав 459 днів відпустки через хворобу і взяв 310 днів відпустки по догляду за дитиною.

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Учитель постійно приносив медичні довідки, які видавав його сімейний лікар, але розчаровані колеги не витерпіли й не зателефонували у поліцію. Виявилося, що під час відпустки педагог працював ще в одній державній установі.

Поліція відстежила платежі за проїзд дорогами й бронювання готелів, і встановила, що вчитель насправді рідко бував вдома. Замість цього він подорожував Італією за контрактами на консультаційні послуги, які принесли йому 97 000 євро за весь період.

По його трудових контрактах стало зрозуміло, що він отримував відразу дві державні зарплати.

Судді заявили, що вони можуть накласти арешт у розмірі 97 000 і 13 000 євро на грошову допомогу у разі хвороби й догляду за дитиною, яку накопичив учитель.

Його адвокат намагався передати справу в суд на Сицилії, адже вважав, що його клієнт отримає більш справедливе ставлення там, але йому це не вдалося.

До слова, у Курській області восьмикласник заявив, що директор школи роздер йому вухо до крові, вирвавши сережку. Окрім того, педагог обізвав його геєм. Що відомо про конфлікт – читайте у статті.