Отримав заслужену четвірку: студент захистив диплом, перебуваючи в окопах на війні

У Вінницькому національному технічному університеті пройшов нетиповий захист диплома. Студент захищав свій диплом перебуваючи в окопах на фронті.

Викладачі хотіли поставити оцінку студенту автоматично, але захист таки відбувся. Студент захищав роботу онлайн, перебуваючи в зоні активних бойових дій.

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Викладачі поставили йому 4 бали з 5.

Студент онлайн захищав роботу, знаходячись в зоні активних бойових дій на самій лінії фронту. Зважаючи на всі обставини, була спокуса поставити "автоматом" – цей вислів зараз сприймається по іншому. Але все було як годиться, студент отримав заслужену 4ку,

– написав Михайло Ганчук.



Студент захищав диплом в окопах / Фото Михайла Ганчука



Йому поставили 4 з 5 / Фото Михайла Ганчука

Реакція мережі

Думки у мережі розділилися. Більшість людей запитували, чому хлопцеві не поставили 5 балів, а деякі навпаки казали, що хоч спокуса підняти оцінку в такому випадку висока, все повинно бути чесно.

"Можна було би людині поставити і вищий бал, особливо зважаючи на умови, в яких перебуває студент, та ризик його життя заради наших життів…".

"Класно, об’єктивно і за знання, і спокуса поставити автомат в стороні, це важко, проте чесно".

"Який молодець цей студент! Дбає про майбутнє. Успіху йому і сильного янгола-охоронця".

"І він ще готувався до цього? Нема слів! Нас таки не подолати".

"4 ніби теж гарний бал, але зважаючи на те, що хлопець боронить небо над цим університетом і всією країною...".

"Принциповість – це добре, але не завжди...".

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Як отримати документ про освіту на тимчасово окупованих територіях

Попри важку ситуацію в країні, кожен учень зможе отримати свій документ про освіту. Це стосується як і випускників-переселенців, так і тих, які не змогли виїхати на підконтрольну Україні територію.

Загалом дітям з тимчасово окупованих територій отримати документ про освіту можна у два способи:

офлайн – виїхати на підконтрольну Україні територію до будь-якого закладу освіти й повідомити про це місцевий департамент освіти й науки;

онлайн – у будь-якій з онлайн-платформ. Мовиться про "Атмосферна школа", "Школа оптіма" та інших, які перераховані на сайті Міносвіти.

Невдовзі у Міносвіти планують розробити й алгоритм видачі документів про освіту й для тих учнів, які вимушено перебувають за кордоном.