Різноманітні платформи пропонують своїм користувачам освоїти нові професії або ж розвинути конкретну навичку. Багато курсів є платними, однак можна натрапити і на безкоштовні пропозиції.

До теми Зруйнувати міфи: український банк запустив новий безкоштовний курс на платформі Prometheus

Prometheus

Український сервіс Prometheus позиціонує себе як громадський проєкт масових відкритих онлайн-курсів. Попри те, що з’явився він відносно недавно, а саме у 2014 році, одразу зумів стати популярним серед людей, які прагнуть нових знань. Завдяки цій платформі кожен в Україні, незалежно від віку, соціального статусу та місця проживання, може стати студентом. Тут ви знайдете безкоштовні навчальні курси університетського рівня від викладачів КНУ, КПІ та Києво-Могилянської академії. Обравши тематику, з’являється можливість переглядати відеолекції, виконувати інтерактивні завдання, щоб перевірити набуті знання, а також спілкуватись на форумах з іншими студентами та викладачами. За умови успішного виконання усіх завдань, студент отримує сертифікат про завершення курсу.

Coursera Coursera – освітній проєкт, який пропонує своїм слухачам сотні безкоштовних онлайн-курсів з різних предметів від провідних американських університетів. У разі успішного закінчення, студент отримує сертифікат. Студенти самі обирають час для навчання, переглядають відеолекції, виконують домашні завдання та перевіряють виконані роботи інших студентів. Викладачі встановлюють мінімальну кількість балів, які має набрати студент. Найкоротші курси тривають 3 тижні, однак є й такі, які тривають 10 та більше тижнів. Зважаючи на те, що відеолекції читають англійською мовою, найпопулярніші з них субтитровані українською мовою. Цікаво Тайм-менеджмент для школярів: як навчити дітей все встигати під час онлайн-навчання

EdEra EdEra (Education Era) – освітній проєкт, завдання якого – зробити навчання в Україні якісним та доступним. Усі курси на платформі безкоштовні. До кожної лекції додаються необхідні матеріали – конспект з ілюстраціями та поясненнями. Кожного тижня студенти здають домашнє завдання, а в кінці курсу – екзамен. Навчатись можна в будь-який зручний час, а успішність підтверджується сертифікатом.

ВУМ ВУМ (Відкритий Університет Майдану) – дистанційна платформа громадянської освіти. Онлайн-проєкт пропонує більше ніж 30 тем для безкоштовного навчання. Курси сформовані з відеолекцій, практичних завдань та контрольних запитань. Форум дає можливість спілкуватись з іншими студентами та викладачами. Лекції читають провідні викладачі бізнес-шкіл, громадянського сектору, практики з бізнесу та соціальної галузі, а тому онлайн-курси пов’язані з такими напрямами як персональний розвиток, реалізація потенціалу, підприємництво, формування відкритого суспільства в Україні. Цікаво Підготовка до ЗНО та профорієнтація: безкоштовні освітні послуги у Чернівцях

Duolingo Якщо ви поставили перед собою ціль вивчити іноземну мову, тоді вам однозначно допоможе безкоштовна платформа Duolingo, у якої також є український інтерфейс. Навчання проходить в ігровій формі, з кожним рівнем завдання стають складнішими, а за їх виконання ви отримуєте віртуальні гроші – лінготи. За них можна купити перехід на вищий рівень або додатковий закритий доступ. Найбільше уваги приділяється письмовим урокам та диктантам. Користувачі цієї онлайн-платформи можуть додавати друзів, щоб з ними змагатись у вивченні мови. До теми Як швидко та легко вивчити українську мову: запустили освітню платформу