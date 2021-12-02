Про це говорили під час круглого столу щодо створення Президентського університету у ХНУ ім. В. Каразіна. Засідання онлайн провів міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

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Міністр зазначив, що Президентський університет стане "точкою перезавантаження" вищої освіти та центром для комунікацій провідних лідерів освіти та науки.

Спільно з лідерами освіти ми створюємо передову наукову та освітянську думку щодо формування стратегій розвитку Президентського університету,

– додав Шкарлет.

Ректорка ХНУ ім. Каразіна Тетяна Кагановська зауважила, що Президентський університет має допомогти подолати технологічні розриви, що відокремлюють українську вищу освіту від кращих європейських взірців.

"Місія Президентського університету – стати моделлю проведення глибинних реформ системи вищої освіти та науки. Цей освітній заклад допоможе повернути науку до комерціалізації", – впевнена Тетяна Кагановська.

З ректоркою погодився і доктор хімічних наук, професор, виконувач обов’язків директора НДІ хімії ХНУ Каразіна Олександр Рошаль. Він зауважив, що зараз університети України не вчать, як монетизувати розробки, тому потрібно готувати спеціалістів з просування продуктів науки.

Що відомо про Президентський університет