Про це говорили під час круглого столу щодо створення Президентського університету у ХНУ ім. В. Каразіна. Засідання онлайн провів міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.
До теми Не лише безкоштовне навчання: за що не будуть платити студенти Президентського вишу
Міністр зазначив, що Президентський університет стане "точкою перезавантаження" вищої освіти та центром для комунікацій провідних лідерів освіти та науки.
Спільно з лідерами освіти ми створюємо передову наукову та освітянську думку щодо формування стратегій розвитку Президентського університету,
– додав Шкарлет.
Ректорка ХНУ ім. Каразіна Тетяна Кагановська зауважила, що Президентський університет має допомогти подолати технологічні розриви, що відокремлюють українську вищу освіту від кращих європейських взірців.
"Місія Президентського університету – стати моделлю проведення глибинних реформ системи вищої освіти та науки. Цей освітній заклад допоможе повернути науку до комерціалізації", – впевнена Тетяна Кагановська.
З ректоркою погодився і доктор хімічних наук, професор, виконувач обов’язків директора НДІ хімії ХНУ Каразіна Олександр Рошаль. Він зауважив, що зараз університети України не вчать, як монетизувати розробки, тому потрібно готувати спеціалістів з просування продуктів науки.
Що відомо про Президентський університет
- 31 травня Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів розпочати підготовку проєкту створення "Президентського університету". Старт навчання в новому виші запланований на 1 жовтня 2023 року.
- В університеті планують готувати фахівців і проводити дослідження за такими напрямами: інформаційні технології, кібербезпека та штучний інтелект; нанотехнології; аерокосмічні технології; енергетичні технології; біотехнології та науки про здоров'я; глобалізація та міжнародні комунікації.
- Студенти цього університету зможуть отримати ступені бакалавра, магістра та PhD. Навчальні програми вишу передбачатимуть 30% теорії, а 70% – практики.
- Випускники після навчання будуть зобов’язані відпрацювати щонайменше 4 роки у державному секторі. Якщо ж студент відмовиться від цього, йому доведеться компенсувати виплати за навчання. Деталі – читайте тут.
- Будівництво "Президентського університету" на території державного ВДНГ у Києві за три роки коштуватиме 7,2 мільярда гривень. Завершити будівництво хочуть у жовтні 2025 року.
- Очікується, що "Президентський університет" розпочне освітній процес із 1 жовтня 2023 року. До цієї дати розплановано комплекс будівельних та організаційно-підготовчих робіт.
- Також міністр освіти Сергій Шкарлет говорив про те, що найкращі викладачі Президентського університету мають отримувати щонайменше 4 тисячі доларів або євро.