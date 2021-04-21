Освітяни хочуть скасувати норму про 175 навчальних днів у школі: що кажуть експерти

На офіційному сайті Президента України з'явилася петиція з пропозицією вилучити з закону норми щодо тривалості освітнього процесу не менше 175 навчальних днів. Освітній експерт Володимир Онацький пояснив, чому підтримує ініціативу.

Скільки має тривати навчальний рік у школі? Згідно з законом, навчальний рік у школах розпочинається 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

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Станом на 12:00 21 квітня петицію підписало понад 450 людей. Окрім зменшення кількості навчальний днів, автори петиції просять доповнити закон такими положеннями:

навчальні заняття закінчуються в останню п'ятницю травня святом "Останнього дзвоника";

для учнів 9 та 11 (12) класів навчальні заняття закінчуються за три дні до початку ДПА, але не пізніше останньої п’ятниці травня;

у перших класах у перший навчальний тиждень проводиться – три уроки, у другий – чотири, з третього тижня – всі уроки відповідно до навчальної програми;

для учнів перших класів проводяться додаткові канікули у лютому місяці.

Освітній експерт Володимир Онацький у фейсбуці підтримав петицію щодо скасування норми про 175 робочих днів. Він вважає таку норму "мертвою" і впевнений, що її потрібно прибрати із законодавства.

Як з’явилася норма про 175 навчальних днів

За словами Онацького, цей закон готував уряд Гройсмана-Гриневич, але він не встиг пройти всі етапи опрацювання до того, як змінилася влада.

І при новому уряді депутати продовжили роботу над законом й почали вносити свої правки, однією з яких була пропозиція, що навчальний рік "триває не менше 193 навчальних днів",

– сказав експерт.

Він наголосив, що свою ідею нардепи обґрунтовували тим, що шкільні канікули тривалістю три місяці негативно впливають на навчальні результати учнів і їх необхідно скоротити, тим самим зменшивши тижневе навантаження на учнів.

Саме тоді у законі з'явилася норма про 175 робочих днів. Володимир Онацький зазначає, що ця норма не прикра помилка, а свідоме бажання окремих депутатів скоротити шкільні канікули.

Чому цю норму варто прибрати

“Тижневе навантаження учнів у зв'язку з продовженням навчального року ніяк не змінилося. Діти, як були перевантажені, так і залишились. У нас чомусь вважається, що учні мало навчаються. Це – неправда”, – ствердив Онацький.

Експерт розповів, що, починаючи з першого класу, діти навчаються більше, ніж це передбачено навантаженням. У всіх класах учні мають щонайменше на 3 уроки більше щотижня.

Отже, навіть першачки навчаються на 105 уроків більше, ніж гранично допустимо, а 105 уроків у перших класах – це майже 25 робочих днів. У старших класах навантаження за межами гранично допустимого ще більше,

– наголосив Онацький.

Освітній експерт переконаний, що саме через це діти виснажені і погано засвоюють знання. Адже перевантаження учнів не призведе до кращого засвоєння знань та збереження здоров'я.



До слова, ходять чутки, що цього року через карантин навчальний рік у школах за потреби можуть продовжити. Освітній омбудсмен Сергій Горбачов запевнив, що таке рішення окремо ухвалюватиме місцева рада.