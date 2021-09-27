Вчителів відсторонять від роботи, якщо вони відмовляться від вакцинації проти COVID-19

27 вересня 2021 , 15:25
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Джерело:

Федерація профспілок України

Міністерство охорони здоров'я України включило освітян та чиновників до переліку професій, працівники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19. Якщо ж вчителі відмовляться чи уникнуть щеплення – їх будуть відстороняти від роботи.

У пояснювальній записці до проєкту йдеться про те, що, відповідно до статті №12 працівники окремих професій, діяльність яких може призвести до поширення інфекційних хвороб, підлягають обов'язковим профілактичним щепленням.

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Якщо ж хтось з освітян чи чиновників відмовиться – їх будуть відстороняти від роботи.

У разі відмови або ухилення від обов'язкових профілактичних щеплень, ці працівники відсторонюються від виконання зазначених видів робіт,
– йдеться в документі

У МОЗ заявили, що Європейський суд з прав людини підтвердив, що обов'язкова вакцинація є законною і може бути необхідною, а також не протирічить Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.


Вчителів відсторонятимуть від роботи за відмову вакцинуватися / Скріншот документу МОЗ

Згідно з документом, вакцинації проти COVID-19 підлягають:

  • вихователі, вчителі шкіл, викладачі коледжів та профтехів,
  • працівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів,
  • працівники місцевих державних адміністрацій.

Додамо, що викладачі вишів не включені до переліку, тож для них не передбачається обов’язкова вакцинація проти коронавірусу.

До слова, з початку навчання вже майже 89 тисяч школярів та 3 тисячі вчителів перевели на самоізоляцію. Також наразі дистанційно навчаються 145 шкіл.

Автор: Марія Бондар