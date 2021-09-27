Вчителів відсторонять від роботи, якщо вони відмовляться від вакцинації проти COVID-19

Міністерство охорони здоров'я України включило освітян та чиновників до переліку професій, працівники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19. Якщо ж вчителі відмовляться чи уникнуть щеплення – їх будуть відстороняти від роботи.

У пояснювальній записці до проєкту йдеться про те, що, відповідно до статті №12 працівники окремих професій, діяльність яких може призвести до поширення інфекційних хвороб, підлягають обов'язковим профілактичним щепленням.

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Якщо ж хтось з освітян чи чиновників відмовиться – їх будуть відстороняти від роботи.

У разі відмови або ухилення від обов'язкових профілактичних щеплень, ці працівники відсторонюються від виконання зазначених видів робіт,

– йдеться в документі

У МОЗ заявили, що Європейський суд з прав людини підтвердив, що обов'язкова вакцинація є законною і може бути необхідною, а також не протирічить Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.



Вчителів відсторонятимуть від роботи за відмову вакцинуватися / Скріншот документу МОЗ

Згідно з документом, вакцинації проти COVID-19 підлягають:

вихователі, вчителі шкіл, викладачі коледжів та профтехів,

працівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів,

працівники місцевих державних адміністрацій.

Додамо, що викладачі вишів не включені до переліку, тож для них не передбачається обов’язкова вакцинація проти коронавірусу.

До слова, з початку навчання вже майже 89 тисяч школярів та 3 тисячі вчителів перевели на самоізоляцію. Також наразі дистанційно навчаються 145 шкіл.